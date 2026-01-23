Agenția pentru Protecția Mediului, decisă să pună capăt testelor pe animale. Anul 2035, de cotitură (VIDEO)

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a transmis că este decisă și face eforturi pentru a pune capăt testelor pe câini, șobolani, șoareci, iepuri și alte mamifere până în anul 2035.

Agenția pentru Protecția Mediului, gata să pună capăt testelor pe animale

Acest demers, solicitat ani la rând de organizațiile de protecție a animalelor, ar putea pune capăt testelor pe zeci de mii de animale. Aceste cercetări ar urma să fie făcute prin alte metode ce nu implică mamifere, lucru ce va veni în beneficiul atât a animalelor, cât și a oamenilor.

Câinii, iepurii, cobaii, șobolanii și alte animale continuă să fie supuși în fiecare an testelor dureroase și impuse de EPA pentru evaluarea siguranței pesticidelor și substanțelor chimice din întreaga lume. Odată cu modernizarea tuturor metodelor de laborator, și testările pentru diversele substanțe au început să fie mai rapide, mai precise și mai ieftine decât cele pe animale, deseori traumatizante pentru necuvântătoare.

EPA a adoptat pentru prima dată termenul limită din 2035 în 2019 , dar liderii agenției care au urmat în timpul administrației Biden au retras această promisiune, fără să mai emită opinii pe acest subiect, în ciuda presiunilor.

Testele învechite pe animale, pe cale de dispariție

Acum Agenția pentru Protecția Mediului a reiterat intenția de a pune capăt testărilor pe animale până în anul 2035, stabilind și un calendar pentru eliminarea treptată a acestor proceduri învechite.

Humane World for Animals face apel la EPA să grăbească aceste proceduri pe anumite segmente periculoase. Este vorba despre prioritizarea imediată a eliminării testului de 90 de zile pe câini cu pesticide, care implică forțarea a cel puțin 32 de câini să ingereze pesticide în fiecare zi timp de 90 de zile, apoi uciderea lor dacă nu au murit deja din cauza efectelor toxice ale substanțelor.

HWA a transmis că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu EPA pentru oprirea definitivă a testelor pe animale.

