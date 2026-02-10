Amazon anunță reduceri importante de comisioane pe marketplace-ul său din Europa, o veste bună pentru comercianții de hrană și îmbrăcăminte pentru animale, în special pentru micile afaceri care vând produse cu prețuri accesibile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Comisioane reduse pentru hrana și hainele pentru animale

Începând cu luna februarie, Amazon Europa scade taxele de recomandare pentru mai multe categorii cu volum mare de vânzări.

Pentru produsele pet (hrană și haine pentru animale), comisionul se reduce de la 15% la 5% pentru articolele cu preț de până la 10 euro. Măsura vizează susținerea vânzătorilor europeni și menținerea unor prețuri competitive pentru consumatori.

Costuri mai mici de livrare prin FBA

Amazon extinde și reducerile pentru serviciul Fulfillment by Amazon (FBA), care acoperă depozitarea și livrarea produselor, notează GlobalPETS.

Mai multe produse cu preț redus vor beneficia de tarife mai mici, ceea ce poate însemna economii medii de aproximativ 0,47 euro per produs pentru vânzători.

Totodată, Amazon introduce un plafon al taxelor pentru promoții, oferind mai multă predictibilitate comercianților.

Sprijin pentru micile afaceri din UE

Potrivit Amazon, peste 60% din vânzările realizate pe platformă provin de la vânzători independenți, majoritatea fiind IMM-uri.

Doar în 2024, afacerile mici și mijlocii din UE au vândut peste 1,3 miliarde de produse la nivel global prin Amazon. Reducerea taxelor le permite acestora să:

își îmbunătățească marjele,

investească în dezvoltarea brandului,

concureze mai eficient cu jucătorii internaționali.

Contextul european: mai mult control asupra importurilor ieftine

Schimbările Amazon vin într-un moment în care Uniunea Europeană a eliminat scutirea de taxe vamale pentru importurile sub 150 de euro, în încercarea de a crea condiții mai echitabile pentru comercianții locali.

În 2024, 91% dintre produsele cu valoare mică importate în UE au provenit din China, iar autoritățile europene atrag atenția asupra subevaluării frecvente a coletelor. Aceste măsuri favorizează platformele și vânzătorii care operează deja în Europa.

O șansă reală pentru piața pet din Europa

Pentru comercianții europeni de produse pentru animale, reducerea comisioanelor Amazon reprezintă:

o oportunitate de creștere ,

un avantaj față de platformele asiatice,

un pas către o piață mai echilibrată și mai transparentă .

Într-un context tot mai competitiv, aceste ajustări pot ajuta brandurile locale să rămână relevante și profitabile pe termen lung.