Un cabinet veterinar din Bournemouth, Marea Britanie, trece printr-o situație dramatică după ce ambulanța pentru animale, esențială pentru activitatea zilnică, a fost furată chiar din fața clinicii. Medicii veterinari fac acum un apel public pentru recuperarea vehiculului, fără de care multe animale au rămas fără ajutor.

Ambulanța veterinară, furată din parcarea cabinetului

Cabinetul Vets4Pets, situat pe Wimborne Road, a anunțat că ambulanța veterinară a fost furată în data de 14 ianuarie, puțin înainte de ora 22:00. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, vehiculul a fost tras din locul de parcare și încărcat pe o platformă, semn că hoții au acționat organizat, notează BBC.

Un vehicul vital pentru îngrijirea animalelor

Proprietarii cabinetului, Leanne și Tom Mowlem, spun că pierderea ambulanței afectează grav capacitatea clinicii de a ajuta animalele din comunitate.

„Această ambulanță nu este doar un simplu vehicul pentru noi. Este o parte vitală din modul în care avem grijă de animalele din zonă”, au declarat cei doi veterinari.

Ambulanța era special echipată pentru:

vizite veterinare la domiciliu,

sprijinirea ONG-urilor și adăposturilor de animale,

transportul în siguranță al animalelor bolnave sau rănite.

Fără ambulanță, animalele rămân fără ajutor

În lipsa acestui vehicul, vizitele la domiciliu, colaborările cu organizațiile caritabile și transporturile de urgență ale animalelor nu mai sunt posibile. Medicii veterinari avertizează că impactul se va resimți rapid în rândul proprietarilor de animale și al cazurilor vulnerabile.

Apel către comunitate și autorități

Veterinarii îi roagă pe toți cei care locuiesc în zonă și au camere de supraveghere sau sonerii video să verifice imaginile din seara furtului și să contacteze poliția dacă observă ceva suspect.

Poliția din Dorset a confirmat că a deschis o anchetă privind furtul ambulanței veterinare, însă până în prezent nu a fost efectuată nicio arestare.

Nu este prima dată când ambulanța este furată

Din păcate, acesta nu este primul incident de acest fel. Medicii veterinari au explicat că ambulanța a mai fost furată în urmă cu câțiva ani, după ce cabinetul a fost spart. Atunci, vehiculul a fost recuperat ulterior.

Un apel emoționant pentru animalele care au nevoie de ajutor

Pentru Leanne și Tom Mowlem, ambulanța reprezintă mult mai mult decât un mijloc de transport:

„Fără acest vehicul, capacitatea noastră de a sprijini animalele și stăpânii lor este serios afectată.”

Medicii speră că, prin sprijinul comunității, ambulanța veterinară va fi găsită și returnată, astfel încât animalele care depind de ea să poată primi din nou ajutorul de care au nevoie.