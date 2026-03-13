Iubitorii de animale din orașul Pueblo, statul Colorado, SUA, protestează împotriva unei legi care îi poate pedepsi dacă încearcă să ajute câini și pisici în perioade de vreme extremă. În prezent, persoanele care oferă adăpost temporar mai multor animale fără autorizație riscă amenzi considerabile.

Autoritățile locale analizează însă o modificare a regulilor, care le-ar permite oamenilor să ajute animalele aflate în pericol fără teama de sancțiuni.

Amenzi pentru adăpostirea animalelor fără licență

Conform legislației actuale din Pueblo, o persoană trebuie să obțină o licență de tip kennel pentru a adăposti temporar mai mult de patru câini sau pisici. Fără această autorizație, cei care primesc animale în casă pot primi amenzi de până la 1.000 de dolari, aplicate de serviciul de control al animalelor din comitat, notează The Sun.

Regula a stârnit nemulțumire în rândul comunității, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme, când mulți oameni încearcă să ofere un adăpost temporar animalelor expuse frigului sau caniculei.

O propunere care ar putea schimba situația

Autoritățile locale discută acum o modificare a legii care ar permite intervenția rapidă în astfel de situații. Propunerea are în vedere sprijinirea persoanelor fără adăpost, astfel încât acestea să își poată ține animalele în siguranță în timpul valurilor de căldură sau al perioadelor cu temperaturi foarte scăzute.

Dacă proiectul va primi aprobarea Consiliului Local, primarul va avea autoritatea de a declara situații de urgență pentru adăpostirea animalelor atunci când vremea devine periculoasă. În aceste condiții, locuitorii ar putea deschide temporar locuințele, afacerile sau organizațiile non-profit pentru a adăposti animale, chiar și fără licență.

„Guvernul nu ar trebui să stea în calea siguranței”

Mark Aliff, președintele Consiliului Local din Pueblo, a declarat că schimbarea legislației este necesară pentru a proteja animalele.

„Trebuie să tratăm această problemă cu maximă seriozitate și, sincer, autoritățile nu ar trebui să stea în calea sănătății și siguranței”, a spus Aliff pentru postul local NBC KOAA.

Sprijin pentru animale și pentru stăpânii lor

În prezent, Humane Society of the Pikes Peak Region, organizația care deservește zona Pueblo, oferă ajutor prin transportul animalelor către adăpostul său.

Adăpostul pentru persoane fără locuință din Pueblo nu acceptă momentan animale de companie, cu excepția celor de serviciu. Conducerea centrului a anunțat însă că există planuri pentru amenajarea, în viitor, a unui spațiu dedicat animalelor.

Schimbarea legii ar putea reprezenta un pas important pentru comunitate, deoarece ar permite oamenilor să ofere ajutor câinilor și pisicilor aflați în pericol atunci când temperaturile devin extreme.