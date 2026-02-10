Plimbarea câinelui este, pentru mulți dintre noi, unul dintre cele mai plăcute momente ale zilei. Totuși, odată cu bucuria de a avea un animal de companie vin și responsabilități clare, mai ales atunci când ieșim cu el pe domeniul public. În ultimele zile, Poliția Locală Sector 3 a aplicat amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei persoanelor care nu au strâns mizeria lăsată de câinii lor.

Curățenia, o obligație legală pentru stăpânii de animale

Din păcate, nu toți stăpânii de câini respectă regulile de bun-simț și legislația în vigoare. Autoritățile reamintesc că necurățarea dejecțiilor lăsate de animale pe domeniul public reprezintă o contravenție și se sancționează cu amenzi care pot ajunge până la 500 de lei.

Scopul acestor sancțiuni nu este pedepsirea iubitorilor de animale, ci menținerea unui mediu curat și sigur pentru toți cetățenii, inclusiv pentru copii, vârstnici și alți posesori de animale de companie.

Acțiuni de control desfășurate de Poliția Locală Sector 3

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 desfășoară aceste verificări în baza unui plan de măsuri care vizează respectarea obligațiilor legale privind plimbarea animalelor de companie pe domeniul public. Controalele vor continua și în perioada următoare, iar agenții urmăresc mai multe aspecte esențiale.

Ce obligații au stăpânii de câini atunci când ies la plimbare

Conform legislației, persoanele care dețin animale de companie trebuie să respecte următoarele reguli:

să aibă asupra lor materiale pentru curățarea dejecțiilor și să le folosească ori de câte ori este necesar;

să mențină câinii în lesă pe domeniul public;

să folosească botniță în cazul câinilor agresivi sau periculoși;

să respecte interdicțiile de acces în spațiile unde plimbarea animalelor este interzisă.

Respectarea acestor obligații contribuie la un climat civilizat și la o imagine pozitivă a comunității de iubitori de animale.