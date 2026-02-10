Dâmboviţa: Imagini în care se reclamă împuşcarea unui câine, demontate de Poliţie

Imagini apărute în spaţiul public prin care se reclama împuşcarea unui câine fără stăpân pe raza localităţii Potlogi au fost analizate de organele competente şi s-a constatat că animalul nu a murit ca urmare a unor leziuni produse prin împuşcare, anunţă, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Poliția demontează imaginile în care se reclamă împuşcarea unui câine

“Având in vedere imaginile apărute în spaţiul public, cu privire la faptul că un exemplar canin de rasă comună, fără stăpân ar fi fost omorât cu intenţie prin împuşcare pe raza comunei Potlogi, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este abilitat să comunice următoarele: în urma verificărilor efectuate de către poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor a rezultat faptul că decesul acestuia nu a survenit ca urmare a unor leziuni produse prin împuşcare”, precizează reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

În cauză, mai anunţă Poliţia, a fost întocmit un dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept.