Animalele de companie, precum câinii şi pisicile, pot juca un rol surprinzător în rezolvarea crimelor deoarece pot transporta şi transfera ADN uman, transmite marţi agenţia Xinhua, care citează un studiu australian recent, transmite Agerpres.

Studiul confirmă anchetatorilor criminalişti rolul pe care îl pot juca animalele de companie prezente la locul crimei în găsirea şi investigarea indiciilor ADN pentru rezolvarea unui caz, a anunţat marţi Universitatea Flinders din Australia.

Câinii și pisicile de companie pot oferi indicii ADN de la locul crimei

Cercetarea de lungă durată realizată de universitatea australiană şi de experţi din cadrul poliţiei din statul australian Victoria a demonstrat modul în care câinii şi pisicile pot fi testaţi pentru transferul indirect de ADN la locul crimei de la alte persoane decât proprietarii lor, se precizează în declaraţie.

“Câinii şi pisicile sunt prezente în majoritatea gospodăriilor din întreaga lume şi interacţionează în mod obişnuit cu mai multe persoane şi medii”, a declarat Heidi Monkman, doctorandă la Facultatea de Ştiinţă şi Inginerie a Universităţii Flinders.

Câinii şi pisicile acţionează ca intermediari în transferul de ADN, cu implicaţii majore în cazurile în care la locul crimei sunt prezente astfel de animale de companie, a precizat Monkman, autoare principală a mai multor articole de cercetare pe această temă.

Chiar şi un contact de scurtă durată între animalele de companie şi suspecţi lasă ADN uman detectabil pe corpul lor, a constatat studiul. “Conştientizarea şi utilizarea acestui fenomen ar putea oferi anchetatorilor indicii importante când pun cap la cap dovezile în cazurile penale grave”, a spus Monkman.

Studiile au testat transferul de ADN prin interacţiuni controlate între animale de companie şi voluntari. Potrivit concluziei, ADN-ul proprietarului prezent pe animalul său de companie se poate transfera pe infractorii simulaţi, putându-i asocia cu locul crimei. ADN-ul poate ajunge, de asemenea, în locuri pe care proprietarii nu le-au atins niciodată, putându-i asocia cu locul crimei unde nu au fost prezenţi, a adăugat cercetătoarea.

“Explorăm potenţialul pisicilor şi câinilor de a fi martori tăcuţi, de a acţiona ca vectori de contaminare şi transfer la locul crimei din mediul rezidenţial”, a spus Monkman.