Luna cadourilor, a târgurilor de Crăciun și colindelor poate deveni un factor de stres pentru animale, mai ales pentru cele anxioase. Rutina dispare ușor în perioada aceasta, ceea ce îi face pe patrupezi să fie confuzi, să nu înțeleagă comportamentul stăpânilor. Experții oferă sfaturi despre cum pot fi protejate animalele în sezonul sărbătorilor, când totul este o goană după cadouri și pregătiri pentru masa de Crăciun.

Daruri, stres și animăluțe

Larissa Soutter-Mckenzie, pet sitter, a declarat pentru publicația Citizen că animalele înțeleg rutina, iar când aceasta dispare, chiar și temporar, apare haosul. Larissa este pet sitter încă din adolescență.

„Dacă câinele tău doarme cu tine, nu va merge la toaletă atunci când are nevoie, iar asta poate duce la infecții urinare sau schimbări de comportament. Pur și simplu ridică-te, hrănește-l și lasă-l afară să urineze. Apoi întoarce-te în pat. Probabil că se va urca din nou lângă tine oricum”, a precizat Larissa.

Studiile confirmă ce spune Larissa: o schimbare bruscă în programul de mâncare, singurătatea sau un mediu nefamiliar declanșează stres și anxietate în mintea unui animal care se bazează mult pe rutina sa. De sărbători, patrupezii au nevoie de un spațiu unde să se refugieze atunci când stăpânii au musafiri.

„Asigură-te că animalul tău de companie are propriul spațiu, inaccesibil vizitatorilor. Dacă se simte în siguranță și confortabil, va ieși de acolo din proprie inițiativă”, spune Larissa.

Călătoriile și gustările

Dacă stăpânii călătoresc și aleg să-și ia animalul, trebuie să aducă lucruri care îi sunt familiare: jucării, pătură sau pluș. Pentru siguranță, patrupedul trebuie pus în cușcă, deoarece explorarea mașinii nesupravegheate poate fi periculoasă sau chiar ilegală.

În plus, stăpânii trebuie să aibă grijă la excesul de gustări. Câinii nu au voie să consume ciocolată, iar oasele, alcoolul sau ceapa nu ar trebui oferite. Decorațiunile sunt și ele un pericol, mai ales instalațiile electrice. Mestecarea unui cablu poate duce la accidente nedorite.

