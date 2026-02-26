Stăpânii de animale din Coreea de Sud se confruntă cu creșteri semnificative la prețurile hranei, îngrijirii și serviciilor veterinare. „Petflation” depășește așteptările și afectează bugetele zilnice pentru produsele de bază ale animalelor.

Creșterea prețurilor la hrană și servicii pentru animale

Ministerul pentru Date și Statistică a anunțat majorări de preț pentru produsele și serviciile destinate animalelor de companie, continuând trendul din 2025, când prețurile produselor pentru animale au crescut cu 2,9%, iar serviciile de îngrijire au fost mai scumpe cu cel puțin 2,5%. Per ansamblu, rata inflației pentru animale a fost de 16,6% anul trecut, depășind valorile medii din ultimii cinci ani.

Ministerul avertizează că situația se va înrăutăți în acest an, pe măsură ce prețurile hranei, serviciilor veterinare și ale produselor obișnuite pentru animale continuă să crească. Mari jucători din industrie, precum Monge și Purina, au confirmat că vor majora prețurile încă din februarie, pentru a gestiona propriile costuri operaționale, notează Pet Food Industry.

Cum afectează scumpirile stăpânii de animale

Această situație afectează aproximativ 15 milioane de sud-coreeni care dețin animale de companie. Conform Institutului de Cercetare KB Financial Group, care a realizat Raportul pentru Animale de Companie din Coreea 2025, un câine sau o pisică costă în medie 194.000 de won coreeni (KRW) pe lună. Aceasta reprezintă o creștere de 26% față de 2023, majoritatea banilor fiind cheltuiți pe hrană și îngrijire, excluzând costurile veterinare.

Guvernul încearcă să reducă impactul asupra stăpânilor de animale prin facilități la centrele veterinare publice. Deoarece costurile medicale aproape s-au dublat în doi ani, ajungând la 1,02 milioane KRW, guvernul a scutit de TVA 112 servicii veterinare comune în spitalele publice și cooperative desemnate. Ministerul a precizat că mai multe servicii veterinare ar putea fi incluse în program în acest an.