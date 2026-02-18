Un vierme invaziv ar putea să se răspândească din grădină în grădină chiar prin blana animalelor tale de companie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un studiu recent arată că pisicile și câinii pot ajuta la răspândirea unui vierme invaziv. Cercetătorii care au analizat peste un deceniu de observații au descoperit viermele atașat de blana animalelor. Mucusul său lipicios și capacitatea de a se reproduce singur îl fac extrem de adaptabil. În acest fel, animalele de companie pot oferi un avantaj semnificativ acestui invadator lent.

Studiu științific surprinzător

Cercetarea, publicată în revista PeerJ, a identificat un factor neașteptat în răspândirea unui vierme invaziv în Franța. Studiul a fost realizat de un cercetător de la Institutul de Sistematică, Evoluție și Biodiversitate (ISYEB) din cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală din Franța, în colaborare cu un specialist de la James Cook University din Australia. Rezultatele arată că animalele de companie contribuie la transportul acestei specii dintr-un loc în altul, notează Science Daily.

Viermii terestri (Platyhelminthes) sunt organisme invazive care își extind de obicei aria de răspândire prin mutarea plantelor. Acest proces este legat în mare măsură de activitățile umane, precum grădinăritul și comerțul cu plante. Totuși, această explicație nu rezolvă complet misterul. Viermii se mișcă foarte lent, ridicând întrebarea: cum ajung în grădini apropiate care nu au primit plante noi?

Animalele de companie, transportatori neașteptați

Pentru a clarifica acest fenomen, cercetătorii au analizat peste douăsprezece ani de observații colectate prin programe de știință cetățenească din Franța. Datele pe termen lung au dezvăluit o cale de răspândire care a fost până acum trecută cu vederea. În mai multe cazuri, viermii au fost descoperiți atașați de blana câinilor și pisicilor, indicând faptul că animalele domestice îi pot transporta între locații.

O specie iese în evidență

Dintre cele aproximativ zece specii de viermi invazivi care au colonizat Franța, doar una a fost asociată cu acest tip de transport: Caenoplana variegata. Această specie produce un mucus extrem de lipicios, asociat cu dieta sa de prădător de artropode. În plus, poate să se reproducă singură, ceea ce îi crește șansele de a stabili noi populații după transport.

Având în vedere că animalele de companie călătoresc anual distanțe semnificative, cercetătorii sugerează că această formă de transport poate contribui substanțial la răspândirea mondială a anumitor specii de viermi invazivi.