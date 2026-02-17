Câinii au evoluat alături de oameni timp de peste 40.000 de ani și reprezintă o parte esențială a poveștii noastre. Astăzi, americanii îi iubesc mai mult ca niciodată: aproape jumătate dintre gospodării au un câine, iar majoritatea îi consideră membri ai familiei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Industria animalelor de companie crește constant, generând locuri de muncă pentru veterinari, dresori și influenceri, însă cererea depășește oferta. Avocatul Mark Cushing numește acest fenomen „revoluția animalelor de companie”, argumentând că oamenii se concentrează pe animale ca substitut pentru relațiile umane.

Însă, mai recent, dragostea pentru câini reflectă nemulțumirea oamenilor față de societate și relațiile cu ceilalți, notează The Independent.

Câinii în locul oamenilor

Pandemia a accentuat acest fenomen: oamenii s-au simțit blocați în relații monotone cu parteneri, copii sau colegi, în timp ce relațiile cu câinii au înflorit. Salvarea animalelor din adăposturi a devenit populară, iar pe rețelele sociale au apărut hashtag-uri precum #DogsAreBetterThanPeople.

Studiile arată că proprietarii de câini îi apreciază mai mult decât oamenii apropiați pentru companie și sprijin. Jane Goodall chiar a declarat că preferă câinii în locul cimpanzeilor, pentru că aceștia seamănă prea mult cu oamenii.

‘’Țesătura’’ socială se destramă

Dezbinarea socială în America precede pandemia. În 1972, 46% dintre americani spuneau că „majoritatea oamenilor pot fi de încredere”; în 2018, doar 34%. Oamenii își văd prietenii mai rar și evită conversațiile cu străinii.

Millennials sunt cei mai mulți proprietari de animale, iar câinii oferă stabilitate emoțională într-o lume în care reperele tradiționale – casă, copil – par greu de atins. Potrivit Harris Poll, 43% dintre americani ar prefera un animal de companie în locul unui copil.

Așteptări nerealiste

Oamenii așteaptă ca animalele să le ofere iubire, să reducă stresul, să le îmbunătățească sănătatea și să compenseze lipsa conexiunilor sociale. Interacțiunea cu animalele poate aduce beneficii reale: proprietarii de câini sunt mai fericiți și sănătoși, iar programele de dresaj pentru deținuți reduc recidiva.

Dar aceste așteptări devin nesustenabile. Relația extractivă – folosirea câinilor pentru confort emoțional – poate dăuna animalelor: controale și medicamente inutile, plictiseala atunci când stau singuri acasă și chiar abandonul din cauza numărului mare de animale în gospodării.

Ce e de făcut

Propuneri extreme, precum abolirea proprietății asupra animalelor, sunt greu de acceptat. Câinii au fost primele animale domesticite și au evoluat alături de oameni, contribuind la ceea ce sunt astăzi.

O abordare mai realistă ar fi adaptarea societății și a vieții de acasă pentru bunăstarea oamenilor și a animalelor: acces la servicii veterinare, hrană de calitate și un mediu sigur. O lume mai atentă la nevoile noastre ar fi automat mai bună și pentru câini.