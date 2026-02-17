Astăzi, 17 februarie, sărbătorim Ziua Pisicii în Europa, un prilej minunat de a ne arăta afecțiunea față de companionii noștri blănoși. Fie că ai o felină care doarme toată ziua, fie că doar te bucuri de prezența lor jucăușă, această zi ne amintește cât de mult ne îmbogățesc viața pisicile adorabile.

Originea Zilei Pisicii în Europa

Deși Ziua Internațională a Pisicii este celebrată pe 8 august, în Europa s-a stabilit și 17 februarie ca o zi specială dedicată pisicilor. Alegerea acestei date nu este întâmplătoare: ea vine ca un moment de iarnă târzie, când oamenii petrec mai mult timp acasă și se pot bucura de compania pisicilor lor.

Această zi are rolul de a promova bunăstarea animalelor, de a încuraja adopțiile și de a ne aminti responsabilitățile pe care le implică îngrijirea unei pisici. Este, totodată, un moment de recunoștință pentru aceste animale misterioase, inteligente și afectuoase, care fac parte din viața noastră cotidiană.

Cum să sărbătorești Ziua Pisicii

Răsfață-ți pisica: o gustare specială sau o joacă în plus vor face ziua mai frumoasă.

Adopție sau donație: vizitează un adăpost și ajută pisicile fără stăpân.

Împărtășește dragostea: postează o fotografie cu pisica ta și folosește hashtag-uri ca #ZiuaPisicii sau #CatsOfEurope pentru a inspira și alți iubitori de feline.

De ce merită să acordăm atenție pisicilor

Pisicile sunt animale minunate și adevărați parteneri emoționali. Studiile arată că interacțiunea cu ele reduce stresul și anxietatea, crește starea de bine și aduce zâmbete chiar și în cele mai gri zile. Ziua Pisicii este ocazia perfectă să le arătăm cât de mult le apreciem.

Așadar, pe 17 februarie, să nu uităm să le oferim pisicilor noastre puțin mai multă atenție și afecțiune. Fie că le răsfățăm cu joacă, mângâieri sau o gustare specială, această zi este un moment numai bun să le arătăm cât de mult le prețuim și să celebrăm bucuria pe care o aduc în casele și inimile noastre.