Plimbatul câinelui, mângâiatul pisicii, privitul peștișorilor în acvariu sau simpla prezență a unui animal de companie poate aduce beneficii semnificative pentru sănătatea și starea de bine a adulților de vârstă mijlocie și seniori, arată un sondaj recent.

Însă, îngrijirea animalelor poate pune presiune pe buget. Aproximativ 31% dintre proprietarii de animale cu vârsta de peste 50 de ani spun că cheltuielile pentru animale le afectează finanțele, iar 33% dintre cei care nu au animale menționează costurile drept motiv principal pentru lipsa unui companion necuvântător.

Sondajul face parte din National Poll on Healthy Aging realizat de Universitatea din Michigan și oferă o imagine actualizată a situației, comparativ cu un studiu similar realizat în 2018 pentru adulții între 50 și 80 de ani

Cât de mulți adulți peste 50 de ani au animale de companie

Procentul adulților din această categorie care dețin animale nu s-a schimbat semnificativ: 57% dintre ei au cel puțin un animal, comparativ cu 55% în 2018.

Însă, cei care au animale simt mai mult sensul și scopul pe care le oferă acestea. Astfel, 83% dintre proprietarii de animale spun că acestea le dau un sentiment de scop, față de 73% în 2018. În plus:

70% spun că animalele îi ajută să se conecteze cu alți oameni;

63% consideră că animalele le reduc stresul;

44% afirmă că animalele îi ajută să rămână activi fizic.

Beneficii pentru sănătate vs. provocări financiare

Deși beneficiile sunt evidente, echilibrul între sănătate și costuri devine tot mai dificil. Procentul celor care consideră că animalele le pun presiune pe buget a crescut de la 18% în 2018 la 31% în 2025.

Cei mai afectați sunt:

femeile;

persoanele cu sănătate fizică sau mentală autoevaluată ca fiind medie sau slabă;

adulții cu dizabilități care limitează activitățile zilnice;

cei cu venituri sub 60.000 USD pe an.

„Animalele pot juca un rol esențial în viața adulților mai în vârstă, aducând beneficii importante pentru o îmbătrânire sănătoasă. Totuși, cei care ar putea beneficia cel mai mult pot întâmpina provocări financiare legate de deținerea unui animal”, explică Preeti Malani, M.D., profesoară la Departamentul de Medicină Internă, Universitatea din Michigan și pasionată de câini.

Tipurile de animale și schimbările în timp

Cele mai populare animale de companie rămân:

câini – 70%

pisici – 50%

pești – 6%

păsări – 4%

rozătoare mici – 3%

mamifere mari – 3%

reptile – 1%

Totodată, 31% dintre proprietari au mai multe tipuri de animale.

Deși animalele continuă să aducă bucurie, procentul celor care simt beneficii pentru sănătate fizică și mentală a scăzut:

sprijin în gestionarea simptomelor fizice sau mentale: de la 60% în 2018 la 34% în 2025;

ajutor în menținerea activității fizice: de la 64% la 44%;

reducerea stresului: de la 79% la 63%.

Printre cei care nu au animale, 33% menționează costul ca motiv principal, iar alte motive includ lipsa timpului (20%) sau sănătatea precară (6%).

Rolul medicilor și al profesioniștilor din sănătate

Jeffrey Kullgren, M.D., M.P.H., M.S., directorul sondajului, recomandă ca medicii să întrebe pacienții despre relația lor cu animalele și să documenteze acest aspect. Chiar dacă un pacient nu are propriul animal, poate beneficia indirect: plimbând câinele unui prieten, îngrijind animalele unui vecin sau vizitând rude cu animale.

„Animalele pot fi un instrument valoros pentru creșterea activității fizice și reducerea stresului. Este important să discutăm și cine va avea grijă de animal în caz de spitalizare și să fim atenți la efectele psihologice ale pierderii unui animal”, adaugă Kullgren.

Date din Michigan

Analiza locală arată că 54% dintre adulții peste 50 de ani din Michigan au cel puțin un animal de companie.

Cele mai importante beneficii:

oferă un scop în viață – 87%

ajută la bucuria de a trăi – 72%

facilitează conectarea cu alții – 72%

reduc stresul – 67%

oferă sentimentul de iubire – 66%

Proprietarii de animale din Michigan resimt mai mult presiunea bugetară: 38% comparativ cu 31% la nivel național.