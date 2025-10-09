„Animalele noastre s-au obișnuit cu bombardamentele”: Cum trăiesc tigrii, leii și angajații la periferia orașului Harkov, în cel mai periculos parc zoologic din Europa

La marginea orașului Harkov se întindea, până în februarie 2022, unul dintre cele mai iubite locuri din estul Ucrainei: Ecoparcul Feldman. Însă, în primele zile ale invaziei ruse, acest sanctuar a fost transformat într-o zonă de război. Artileria grea, rachetele și dronele au distrus clădirile, au ucis sute de animale și șase angajați. Totuși, trei ani mai târziu, ecoparcul s-a redeschis.

Înainte de război, Ecoparcul Feldman era o mândrie locală. Deschis în 2013, se întindea pe 140 de hectare și adăpostea peste 2.000 de animale (mamifere, păsări, reptile, amfibieni și pești). Zilnic, autobuze gratuite aduceau mii de oameni să admire animalele, să participe la festivaluri, spectacole, evenimente pentru copii. Locul era viu, colorat și într-o continuă extindere.

Parcul era condus și finanțat de omul de afaceri Oleksandr Feldman, deputat în Rada Supremă, care își promova constant proiectele prin panouri publicitare și reclame TV. Cu toate acestea, atitudinea lui rezervată față de agresiunea rusă din Crimeea și Donbas l-a transformat, în ochii Moscovei, într-o țintă. Răspunsul rușilor a fost devastator: bombardamente masive au șters parcul de pe hartă, scrie The Insider.

Angajați și voluntari uciși de bombardamente

În primăvara anului 2022, Feldman a anunțat cu voce tremurândă că „parcul a dispărut”. Șase angajați și voluntari au fost uciși în timpul evacuărilor, inclusiv o adolescentă de doar 15 ani. În acele luni de coșmar, sute de animale au fost salvate sub focul constant al artileriei, fiind mutate în grădini zoologice și adăposturi din alte regiuni.

Evacuarea celor mai periculoase exemplare, precum tigrii și leii, a fost o operațiune extrem de riscantă. Organizațiile caritabile și localnicii au lucrat cot la cot pentru a salva ce mai putea fi salvat. Dar pentru multe dintre animale, ajutorul a venit prea târziu.

După ce armata ucraineană a eliberat regiunea Harkov în toamna anului 2022, Feldman Ecopark a început un proces dificil de reconstrucție. În noiembrie, primele animale s-au întors. În vara lui 2023, o zonă restrânsă a fost deschisă vizitatorilor. Iar toamna aceluiași an, parcul a fost declarat oficial din nou operațional.

Cu toate acestea, realitatea e departe de ceea ce fusese odinioară. Țarcurile odinioară pline de vizitatori, cum ar fi cel al ursului himalayan sau al leopardului, stau acum goale cu orele. Doar câțiva vizitatori rătăciți se aventurează printre clădirile refăcute parțial și țarcurile improvizate.

Puii de tigru alb

Noua atracție a ecoparcului o reprezintă doi pui de tigru alb. Ei sunt, în prezent, principala sursă de venit, alături de donațiile private. Pentru o taxă de 500 de grivne (aprox. 12 dolari), vizitatorii pot petrece câteva minute alături de micuții tigri: se joacă, îi fotografiază sau filmează.

Puii sunt crescuți de o îngrijitoare devotată, după ce mama lor i-a abandonat. În mod tragic și ironic, acești tigri nu se mai sperie de sirenele de raid aerian. „Toți suntem imuni la sunetele puternice aici – chiar și acești micuți”, spune îngrijitoarea.

Atacurile continuă, dar ecoparcul rămâne deschis

Deși nu a mai fost vizat de bombardamente intense din 2022, Ecoparcul Feldman nu este în siguranță. În martie 2024, un atac cu drone a distrus mai multe structuri și a ucis două capre. Anterior, au fost lansate și bombe aeriene în zonă. Cu toate acestea, personalul parcului, voluntarii și animalele par să fi învățat să trăiască sub spectrul amenințării continue.