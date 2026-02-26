Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) va intensifica controalele la adăposturile publice şi private pentru câinii fără stăpân şi va colabora cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru implementarea unui program naţional de sterilizare în masă.

“ANSVSA va intensifica misiunile de control în adăposturile publice şi private pentru a asigura respectarea standardelor de cazare şi îngrijire şi va oferi suport metodologic autorităţilor locale pentru conformarea la normele în vigoare. Totodată, ANSVSA îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu Colegiul Medicilor Veterinari pentru implementarea unui program naţional de sterilizare în masă, considerat esenţial pentru reducerea abandonului şi prevenirea supraaglomerării adăposturilor”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

O întâlnire organizată de Administraţia Prezidenţială, sub coordonarea consilierului prezidenţial Diana Pungă, pe tema situaţiei câinilor fără stăpân a avut loc joi la Casa Eliad din Bucureşti.

La discuţii au participat conducerea ANSVSA, directorii executivi ai structurilor judeţene, reprezentanţi ai Colegiului Medicilor Veterinari, ASPA, organizaţii neguvernamentale, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia pentru Protecţia Animalelor din cadrul IGPR, transmite Agerpres.

ANSVSA salută iniţiativa de a facilita un dialog deschis între instituţiile statului şi societatea civilă şi consideră că actuala situaţie poate fi soluţionată doar printr-o abordare sistemică, în care expertiza sanitar-veterinară să sprijine direct politicile publice de prevenţie şi control.

“Cruzimea faţă de animale este inacceptabilă, iar rolul ANSVSA este de a asigura aplicarea riguroasă a legislaţiei şi de a sprijini comunităţile locale în transformarea adăposturilor în spaţii care respectă viaţa şi bunăstarea animalelor”, se mai arată în comunicat.

În paralel, Autoritatea urmăreşte clarificarea barierelor administrative care limitează acţiunile comune cu Birourile pentru Protecţia Animalelor din cadrul Poliţiei Române, în vederea creării unui mecanism rapid de intervenţie în cazurile de abuz sau gestionare defectuoasă.

“Am transmis un punct de vedere foarte clar către Parlament: ne asumăm interzicerea eutanasiei, dar cu o condiţie esenţială – statul român să asigure finanţarea necesară pentru introducerea, în Programul Strategic al ANSVSA, a campaniei de sterilizare obligatorie. Dacă nu rezolvăm cauza care generează acest fenomen, vom rămâne captivi într-un cerc vicios, gestionând doar efectele fără a elimina problema câinilor de pe străzi”, a afirmat preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat în comunicat.

Peste 1.000 de persoane au participat duminică, în Parcul Izvor, la un protest organizat de ONG-ul Dreptate pentru Animale. Participanţii au afişat pancarte şi mesaje prin care cer reformarea sistemului de gestionare a câinilor fără stăpân, mai multă transparenţă în cheltuirea fondurilor publice şi sancţionarea abuzurilor din adăposturi.

Protestul a avut loc în contextul scandalului izbucnit la adăpostul din Suraia, judeţul Vrancea, imagini apărute în spaţiul public arătând maltratarea şi eutanasierea a peste 200 de câini. Cazul a generat reacţii puternice în societate şi a reaprins dezbaterea privind modul în care autorităţile gestionează problema animalelor fără stăpân.