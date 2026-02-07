Apariție surpriză în Campusul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Un oaspete neașteptat, surprins în imagini (VIDEO)

În campusul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și-a făcut apariția un castor, stârnind curiozitatea și admirația studenților. Prezența mamiferului este un semn clar de sănătate ecologică.

Castor surprins în campusul USAMV

Castorul este semiacvatic, originar din emisfera nordică, cunoscut pentru abilitatea sa remarcabilă de a modela mediul înconjurător. În lume există două specii: brebul european și castorul american, iar în România întâlnim în principal pe breb. Acești mici artiști ai naturii pot cântări până la 50 de kilograme și au corpuri robuste, cu blană densă, picioare posterioare palmate și cozi late, plate și solzoase, care îi ajută la înot.

Castorii sunt arhitecții naturii

Aceste animale trăiesc în apropierea apelor dulci (râuri, pâraie, lacuri sau iazuri) și sunt erbivori pasionați, consumând scoarță de copaci, ierburi și plante acvatice. Cea mai cunoscută trăsătură a castorilor este construcția de baraje și adăposturi, realizate din crengi, noroi și pietre. Astfel de baraje modifică fluxul apei, creând iazuri ce devin habitat pentru numeroase alte specii de plante și animale, transformând castorii în adevărați ingineri ai ecosistemului, potrivit Știri de Cluj.

Viața socială a unui castor este impresionantă: trăiește în perechi monogame împreună cu puii, iar tinerii ajută la repararea vizuinelor și a barajelor. Acesta își marchează teritoriul cu movile mirositoare făcute din noroi și secreții speciale, recunoscând rudele și menținând ordinea în colonie. Deși activi mai ales seara și noaptea, castorii sunt o prezență constantă și influentă în mediul acvatic.

Semn al unui mediu sănătos

Dincolo de rolul ecologic, castorii au avut o importanță istorică pentru oameni, prin blana, carnea și castoreumul lor, folosite în comerț, medicină și parfumuri. În prezent, datorită protecției și reintroducerii, populațiile de castori s-au refăcut, iar prezența lor în zone precum campusul USAMV este un semn al unui mediu sănătos, ce merită protejat și admirat.

De asemenea, castorii sunt cunoscuți pentru obiceiul lor de a roade copacii, parte esențială din comportamentul lor natural. Pentru a păstra un echilibru armonios între protejarea naturii și conservarea arborilor din campus, experții recomandă o soluție simplă și eficientă: protejarea trunchiurilor cu o plasă de sârmă montată la bază. În acest fel, copacii sunt feriți, iar castorul poate continua să trăiască nestingherit.

Apariția acestui simpatic inginer al naturii în campusul USAMV ne reamintește cât de important este să conviețuim cu fauna sălbatică, să o înțelegem și să o protejăm.

