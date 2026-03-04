Un nou caz de cruzime față de animale șochează comunitatea din Afumați. Un bărbat din localitate a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a ucis câinele și a agresat grav un cal. Individul nu este la prima abatere. În urmă cu cinci ani, a incendiat un alt cal, caz care a stârnit revoltă la nivel național.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce s-a întâmplat

Atrocitatea a avut loc în urmă cu două nopți. La fața locului au intervenit reprezentanți ai Poliția Ilfov, ai Protecției Animalelor Ilfov și medicul veterinar Ovidiu Roșu.

Calul agresat și un alt câine au fost preluați în regim de urgență. Din fericire, ambele animale sunt acum în afara oricărui pericol și primesc îngrijirile necesare.

Câinele agresorului nu a mai putut fi salvat.

Reținut și arestat preventiv

Inițial, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorul de caz urmează să propună și o pedeapsă complementară: interdicția de a mai deține animale.

O astfel de măsură este esențială în cazurile de recidivă, pentru a preveni noi acte de violență.

Nu este la prima faptă

Cazul readuce în atenție un episod cutremurător petrecut în urmă cu cinci ani. Același bărbat a incendiat un cal, iar medicii veterinari au făcut atunci tot ce a fost posibil pentru a-l salva. Din păcate, rănile au fost prea grave.

Pentru acea faptă, agresorul a fost condamnat la închisoare și a executat aproape doi ani din pedeapsă. De asemenea, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca.

Cu toate acestea, istoria s-a repetat.

Cruzimea față de animale nu are scuză

Astfel de fapte sunt șocante și inacceptabile. Violența asupra animalelor reprezintă o problemă gravă, care necesită sancțiuni ferme și măsuri clare de prevenție.

Cruzimea față de animale trebuie pedepsită aspru, iar persoanele care dovedesc un comportament violent nu ar trebui să mai aibă dreptul de a deține animale. Interdicția propusă de procuror poate reprezenta un pas important în acest sens.

Comunitatea locală și iubitorii de animale speră ca justiția să transmită un mesaj clar: astfel de acte nu vor fi tolerate.