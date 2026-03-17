Compania Wisentic Pets, specializată în soluții software bazate pe inteligență artificială pentru gestionarea despăgubirilor din asigurările pentru animale de companie, a anunțat primul său parteneriat din Marea Britanie.

Reprezentanții companiei descriu acest pas drept un moment important pentru întreaga industrie a asigurărilor dedicate animalelor de companie.

Asigurările pentru animale de companie intră în era AI

Wisentic Pets, cu sediul în Suedia, intră pe piața din UK printr-o colaborare cu Tedaisy Insurance Group, companie care operează brandurile Perfect Pet și Now Pet Insurance, notează Vet Times.

Tehnologia dezvoltată de Wisentic Pets oferă fluxuri de lucru automatizate și conectate, care simplifică comunicarea și reduc semnificativ volumul de muncă administrativă pe tot parcursul procesului de despăgubire.

Scopul acestui parteneriat este de a face gestionarea cererilor de despăgubire mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă, atât pentru clinicile veterinare, cât și pentru proprietarii de animale.

Mai puține blocaje în proces

Natalie Surtees, cofondator și director operațional al Tedaisy Insurance Group, a declarat:

„La Tedaisy, știm că momentul unei cereri de despăgubire este cel care definește cu adevărat valoarea unei asigurări pentru un proprietar de animal de companie.

Parteneriatul cu Wisentic Pets ne permite să ne respectăm această promisiune mai bine ca niciodată: decizii mai rapide, comunicare mai clară și mai puține blocaje, exact atunci când clienții noștri sunt concentrați pe sănătatea animalului lor. În același timp, reducem sarcinile administrative pentru medicii veterinari.”

La rândul său, Garry Nelson, director general Wisentic Pets UK, a adăugat:

„Colaborarea cu Tedaisy reprezintă un moment cheie atât pentru noi, cât și pentru industrie.

Aceasta evidențiază potențialul fluxurilor de lucru automatizate și conectate și pune bazele unui ecosistem mai inteligent și mai eficient pentru gestionarea despăgubirilor pentru animale de companie în Marea Britanie.”