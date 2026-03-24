Un grup de șapte câini din China sunt protagoniștii unei aventuri incredibile, după ce s-a aflat că au călătorit nu mai puțin de 17 kilometri împreună, fără să se despartă vreun minut.

Aventura incredibilă a unui grup de câini

Totul s-a întâmplat în orașul Changchun, unde mai mulți câini — printre care un Golden Retriever, un Labrador, un Ciobănesc German și un Pekinez — au fost filmați mergând împreună pe marginea unei șosele, în condiții de vreme severă de iarnă, potrivit The Guardian.

Clipul, postat pe 15 martie, a devenit rapid viral, adunând peste 230 de milioane de vizualizări. Valul de reacții emoționante din online a crescut atunci când s-a aflat că cei șapte câini de fapt s-au pierdut și au încercat să găsească împreună drumul spre casă. În fruntea „echipei” se afla un corgi pe nume Dapang, care părea să conducă grupul în această adevărată aventură.

Proprietarii câinilor i-au căutat zile întregi, temându-se de ce e mai rău. O voluntară locală chiar a început să caute animalele cu ajutorul unei drone, îngrijorată că nu vor supraviețui temperaturilor scăzute. Finalul a fost însă unul fericit. Pe 18 martie, Dapang s-a întors singur acasă, iar ulterior ceilalți câini au fost găsiți în siguranță într-un sat din apropiere, după ce fuseseră adăpostiți de un localnic.

În urma apariției imaginilor, în mediul online s-au vehiculat mai multe ipoteze, de la răpire și până la trafic de animale. Autoritățile locale au venit însă cu o explicație mult mai simplă: câinii ar fi plecat de bunăvoie, atrași de o femelă de ciobănesc german aflată în călduri, cunoscută pentru obiceiul de a dispărea câteva zile.

Dincolo de povestea devenită virală, întâmplarea rămâne un exemplu impresionant de instinct, loialitate și spirit de echipă.

