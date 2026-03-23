Recent, pe coperta revistei Dogue, dedicată modei canine, a apărut un greyhound italian purtând o rochie de seară și mănuși elegante, iar un labrador stilat prezenta o colecție de trench-coat-uri. Publicul a găsit aceste imagini încântătoare, dar compania media Condé Nast nu a fost la fel de încântată.

În decembrie, Condé Nast a dat în judecată Dogue, susținând că revista a încălcat marca înregistrată Vogue, celebra revistă de modă pentru oameni publicată din 1892. Avocații companiei au spus că logo-ul Dogue creează confuzie și afectează reputația Vogue, provocând daune ireparabile.

Creatorul Dogue: o luptă mai mare decât moda canină

Olga Portnaya, creatoarea și redactorul-șef al Dogue, consideră că procesul depășește problema fotografiilor cu câini îmbrăcați. „Aceasta este o luptă pentru creatori independenți”, spune ea, subliniind că revista sa vinde mai puțin de 100 de exemplare pe număr și funcționează ca o operațiune individuală. Plângerea cere distrugerea tuturor exemplarelor Dogue și daune neprecizate, notează The Spokesman Review.

Cum a luat naștere Dogue

Dogue a început ca o serie de coperți parodice postate pe Instagram sub contul Coverdogs, iar primul număr tipărit a apărut în 2021 cu Pomeranianul Mimi Bear pe copertă. Numele revistei este un omagiu adus rasei Dogue de Bordeaux și un joc de cuvinte cu Vogue, indicând focusul pe moda canină. Revista se distribuie gratuit online și se vinde într-un singur chioșc din Beverly Hills. Articolele sunt semnate de Portnaya sub pseudonimul Oli Port.

Disputa cu Vogue

Până în 2024, cele două reviste au coexistat fără probleme. În august, Vogue a publicat un număr digital cu câini celebri, folosind titlul „Dogue” și un editorial semnat de Chloe Malle. Condé Nast a trimis în octombrie 2025 o scrisoare de încetare și renunțare, cerând rebranduirea revistei, și s-a opus cererii de marcă Dogue depusă în 2022.

Aspecte legale

Cazurile de încălcare a mărcii se bazează pe întrebarea dacă publicul ar putea crede că Dogue este aprobată de Vogue. Jennifer E. Rothman, profesor de drept, spune că disputa nu are un rezultat garantat și poate dura mult, ceea ce o face costisitoare. Portnaya a lansat o campanie de crowdfunding, strângând 6.000 de dolari pentru cheltuielile legale.

Avocatul David A. Makman susține că revista Dogue este o parodie cu poze amuzante cu câini, iar diferența față de Vogue este clară pentru cititori.