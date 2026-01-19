La 19 ani, Tinkerbell a depășit cu mult vârsta pe care majoritatea câinilor ajung să o trăiască. Cățelușa pudel, cu blana ei argintie, este complet oarbă, suferă de cancer ovarian și are o tumoare deschisă care necesită îngrijire zilnică.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Atunci când actrița Julie Tan vorbește despre câinele ei, lacrimile apar inevitabil. Nu sunt lacrimi de regret sau tristețe, ci acele lacrimi pe care le rezervi unui suflet pereche despre care știi că, într-o zi, va trebui să-l lași să plece – chiar dacă nu vei fi niciodată pregătit pentru asta.

Un diagnostic dureros și decizii dificile

Tinkerbell urmează tratament încă din 2020, anul în care a fost diagnosticată cu cancer ovarian. Boala a fost descoperită târziu, după o viață în care cățelușa s-a bucurat de o stare de sănătate relativ bună.

Julie Tan, cunoscută din filmul The Mister Flower (2020), și mama ei, pensionară în vârstă de 60 de ani, au luat decizia de a o steriliza abia în jurul vârstei de nouă ani – o alegere pe care actrița o pune uneori sub semnul întrebării.

„Înainte de asta, era perfect sănătoasă”, spune Julie, acum în vârstă de 33 de ani, într-un interviu acordat The Straits Times. Deși recunoaște că medicii veterinari și alți „pawrents” susțin că sterilizarea previne problemele de sănătate, experiența ei a fost diferită. „În cazul nostru, după sterilizare au apărut mai multe probleme, mai ales la Tinkerbell.”

În momentul în care tumora a devenit vizibilă, intervenția chirurgicală nu mai era o opțiune pe care Julie să o accepte pentru un câine atât de în vârstă și fragil.

Îngrijire la domiciliu, zi de zi

În locul unei operații, Julie a ales îngrijirea intensivă acasă: tratament medicamentos, curățarea zilnică a rănii și folosirea de scutece speciale pentru a proteja tumoarea.

Situația a devenit critică în decembrie 2025, când Tinkerbell a suferit episoade severe de diaree, iar medicul veterinar a sugerat, cu delicatețe, că „lucrurile s-ar putea să nu arate prea bine”.

„I-am spus veterinarului că vreau să o țin pe Tinkerbell lângă mine cât timp pot. Voi ști când va fi momentul, dar acum nu este”, spune Julie.

Analizele de sânge au fost, surprinzător, foarte bune. „În afară de tumoare și cancer, mănâncă bine și doarme bine. Veterinarul mi-a spus să continuăm exact ceea ce facem.”

Acel „exact ceea ce facem” înseamnă o adevărată muncă de echipă. Mama lui Julie, care face naveta între Penang și Singapore, și o ajutoare de încredere, alături de familie de șase ani, se ocupă de tot: medicamente, mese, igienă.

Rutine zilnice și mici victorii

În fiecare dimineață, Tinkerbell primește medicamentele și suplimentele – inclusiv un produs pe bază de celule stem, în care mama lui Julie crede cu tărie. Seara, urmează ritualul de curățare a rănii, cu soluții saline blânde, care nu ustură.

Administrarea medicamentelor este uneori o provocare în sine. „Nu e deloc ușor când vine vorba de pastile”, spune Julie, cunoscută și din filmele That Girl In Pinafore (2013) și Wonder Boy (2017).

De cele mai multe ori, sunt necesare două persoane: una care îi ține boticul, cealaltă care introduce medicamentul. „Uneori îl ascunde în gură, iar când crede că nu o vede nimeni, îl scuipă.”

O viață fără vedere, dar plină de sens

Tinkerbell a început să-și piardă vederea în 2024 și a orbit complet un an mai târziu. Chiar și așa, se descurcă surprinzător de bine: știe exact unde este covorașul pentru nevoi și unde se află bucătăria, mai ales dimineața, la ora micului dejun.

Julie își dă seama de starea ei din detalii mărunte: consistența și culoarea scaunului, cât de hotărât merge spre bucătărie sau dacă mai este entuziasmată de fructele ei preferate – perele asiatice și portocalele.

„Mănâncă tot. Pentru vârsta ei, mănâncă incredibil de bine”, spune Julie. „Are o viață bună.”

Lecții despre iubirea necondiționată

Zilele sunt pline de rutine, dar și de amintiri. Julie a trăit aproape toată viața ei de adult alături de Tinkerbell și Waffles, un maltipoo de 10 ani, extrovertit și plin de energie.

Cei doi câini au fost martori la luptele ei cu sănătatea mintală, despărțiri dureroase și începuturile dificile ale carierei. Julie a vorbit deschis de-a lungul anilor despre depresie, presiunea celebrității și problemele relaționale. În 2025, s-a despărțit de creatorul de conținut Douglas Tan, după puțin peste un an de relație.

„Au fost lângă mine în toate momentele mele grele. Când sunt tristă, Tinkerbell vine și se așază lângă mine, uneori își pune capul pe genunchii mei.”

Waffles, în schimb, încearcă să-i lingă lacrimile – un gest simplu, dar extrem de reconfortant. „Nu vorbim aceeași limbă, dar ne simțim într-un mod unic. E ceva foarte frumos.”

Prin ei, Julie a învățat ce înseamnă iubirea necondiționată. „Dragostea oamenilor e adesea condiționată. Dar animalele te iubesc pur și simplu, fără a cere nimic în schimb.”

Un antrenament pentru maternitate

A fi „părinte de animal” a învățat-o pe Julie ce înseamnă responsabilitatea pentru o altă viață: gătitul mâncării proaspete, monitorizarea stării de sănătate, programul de plimbări și vizitele regulate la veterinar.

„Toate acestea m-au făcut să înțeleg ce presupune cu adevărat responsabilitatea.”

Pentru ea, Tinkerbell și Waffles sunt un fel de repetiție pentru maternitate – fizică, emoțională și spirituală. Julie a decis deja că, dacă până la 36 de ani nu va avea un partener, va deveni mamă pe cont propriu. Și-a congelat ovulele.

Pregătirea pentru inevitabil

Acum, prioritatea ei este să îi ofere lui Tinkerbell cele mai blânde și fericite zile posibile: carne de vită proaspătă cu legume, fructele preferate, o garderobă plină de rochițe și plimbări scurte în parc, unde câinii mai tineri par să o privească cu respect.

Julie știe că despărțirea se apropie, dar nu mai trăiește obsedată de acel moment. A ales să fie prezentă, aici și acum.

„Oricât ne-am pregăti pentru un adio, nu vom fi niciodată gata”, spune ea.

„Dacă scopul câinilor mei este să mă învețe cum să iubesc, atunci pentru tot restul vieții mele trebuie să fiu la înălțimea acestei lecții. Așa îi voi onora.”