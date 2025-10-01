Bărbat amendat cu 7.000 de lei după ce a tras cu un pistol cu bile într-un căţel aflat pe stradă (VIDEO)

Un bărbat a fost amendat, miercuri, cu suma de 7.000 de lei după ce, într-un cartier din municipiul Constanţa, pe stradă, acesta a folosit ilegal un pistol cu bile, trăgând de mai multe ori către un câine, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, după apariţia în spaţiul public a unor imagini video în care un bărbat îndreaptă o armă spre un câine şi efectuează mai multe trageri, lucrătorii Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu s-au autosesizat în ziua în curs şi au făcut verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

“Astfel, s-a constatat faptul că arma era un pistol de tip airsoft, cu bile, nesupusă autorizării, aceasta fiind utilizată de către un bărbat, care a efectuat de mai multe ori trageri către un câine aflat liber pe drumul public, care nu manifesta un comportament agresiv. De asemenea, în urma controlului efectuat de către ofiţerul specialist – medic veterinar – asupra exemplarului canin nu au fost identificate leziuni sau traumatisme la nivelul capului, trunchiului sau membrelor”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu suma totală de 7.000 de lei – 5.000 de lei pentru portul, folosirea şi transportul armelor de agrement fără respectarea condiţiilor legale şi 2.000 de lei pe baza O.U.G. 55/2002, pentru fapta unei persoane care produce câinelui o suferinţă nejustificată.

Totodată, pistolul de tip airsoft a fost ridicat de la proprietar, în vederea indisponibilizării.

Din imaginile apărute online se vede cum un bărbat, care era pe stradă cu un căţel purtat în lesă, trage cu un pistol către un alt căţel, un Bichon care se apropiase de animalul său.

Citește și:

Gaza, locul unde umanitatea se măsoară în vieți de animale salvate și unde Sulala Animal Rescue face minuni (VIDEO & FOTO)

Soldații ucraineni folosesc un robot militar pentru a salva o pisică de pe linia frontului: „A luptat alături de noi și acum merită o viață liniștită” (VIDEO)