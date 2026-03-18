Bărbat reţinut pentru uciderea prin incendiere a câinelui unui vecin, în Bihor

Raluca Alexe 18 martie 0 comentarii
Mâini în cătușe Sursa foto: Flynt | Dreamstime.com

Un tânăr din localitatea Şumugiu a fost reţinut de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor pentru uciderea prin incendiere a câinelui unui vecin, a informat miercuri, într-un comunicat de presă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, transmite Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, la data de 5 august 2025, tânărul de 27 de ani, în timp ce se afla în curtea unui imobil din localitatea Ianoşda, judeţul Bihor, unde domicilia fără forme legale, ar fi turnat benzină peste un câine de 7 ani, de rasă comună, aparţinând unui vecin, apoi i-ar fi dat foc, provocând astfel decesul animalului.

În urma cercetărilor efectuate pentru săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie fără drept şi a administrării probatoriului, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au dispus marţi reţinerea acestuia, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Bihor.

Ancheta poliţiştilor continuă sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a bărbatului, potrivit Agerpres.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

