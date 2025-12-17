O veste bună pentru toți iubitorii de animale din București, în special pentru cei din Sectorul 2: pisicile comunitare vor beneficia, în sfârșit, de condiții mai bune de trai, printr-un proiect care pune accent pe protecție, responsabilitate și respect față de viață.

Inițiativa poartă numele „Blănoșii în siguranță” și își propune să ofere un sprijin real pisicilor fără stăpân, dar și comunităților în care acestea trăiesc.

Grija față de animale spune multe despre o comunitate

O comunitate civilizată se recunoaște și prin modul în care are grijă de cei mai vulnerabili dintre membrii săi. Pisicile comunitare fac parte din viața cartierelor noastre, iar protejarea lor înseamnă nu doar empatie, ci și responsabilitate.

Proiectul „Blănoșii în siguranță” a fost inițiat și susținut de echipa PNL Sector 2, prin implicarea consilierului local Alexandru Dinu și a președintei Monica Cristina Anisie, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2 București, care asigură finanțarea din bugetul local.

Ce presupune proiectul „Blănoșii în siguranță”

Proiectul vine cu soluții concrete și beneficii pe termen lung, atât pentru animale, cât și pentru locuitori:

Adăposturi sigure pentru pisicile comunitare

În cartierele din Sectorul 2 vor fi amplasate căsuțe speciale pentru pisici, concepute pentru a le proteja de frig, ploaie și alte condiții meteo nefavorabile.

Campanii de sterilizare și îngrijire medicală

Pentru a controla populația de pisici și a le asigura o viață mai sănătoasă, vor fi organizate:

campanii de sterilizare ;

vaccinare ;

deparazitare ;

monitorizare constantă a stării de sănătate a felinelor.

Igienă și siguranță pentru toată lumea

Adăposturile vor fi întreținute periodic, igienizate și deratizate, astfel încât să fie sigure atât pentru animale, cât și pentru locatarii din zonă.

Fonduri asigurate din bugetul local

Un aspect important al proiectului este faptul că toate costurile sunt acoperite din bugetul local al Primăriei Sectorului 2, fără a fi necesare contribuții financiare din partea cetățenilor care solicită amplasarea căsuțelor.

Cum te poți implica, simplu și fără birocrație

Dacă în zona ta există pisici comunitare și vrei să le ajuți, procedura este gândită să fie cât mai ușoară:

Accesezi site-ul dedicat al Primăriei Sectorului 2 ;

Descarci formularele necesare pentru solicitarea amplasării unei căsuțe;

Completezi documentele și le trimiți online , scanate;

Nu este nevoie să mergi la primărie – formularele în original vor fi predate echipei chiar în momentul montării adăpostului.