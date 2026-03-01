Un val de indignare se răspândește în Statele Unite după ce rapoarte susțin că Maroc, co-gazda Cupei Mondiale 2030, ar plănui uciderea a aproximativ trei milioane de câini maidanezi înainte de turneu. Organizațiile pentru protecția animalelor susțin că această campanie urmărește să facă orașele și zonele turistice mai curate și mai sigure pentru vizitatori, fani și mass-media.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Acuzații și apeluri la boicot

Organizația americană In Defense of Animals a declarat că „acești câini răniți și speriați sunt duși în locuri izolate, unde sunt otrăviți sau împușcați și îngropați în gropi comune, mulți încă în viață. În orașe precum Maracheș și Agadir, între 60 și 70 de câini sunt eliminați la fiecare două zile.”

Imagini cu câini sângerând sau murind au circulat pe rețelele sociale, stârnind apeluri la boicot. Utilizatori de X cer ca SUA să boicoteze turneul și să declanșeze sancțiuni economice. Laura Loomer a numit situația „abuz asupra animalelor” și a cerut boicotarea FIFA, notează Daily Mail.

Răspunsul autorităților și al organizațiilor internaționale

FIFA afirmă că Maroc și-a subliniat angajamentul față de bunăstarea animalelor și colaborează cu International Animal Welfare and Protection Coalition (IAWPC) pentru a verifica respectarea reglementărilor. Ambasada Marocului neagă uciderea câinilor și menționează programele Trap, Neuter, Vaccinate, Release (TNVR), clinicile veterinare și investițiile în igienă municipală.

IAWPC susține însă că uciderile continuă zilnic, în văzul localnicilor și turiștilor, fiind efectuate de „echipe de exterminare” pentru pregătirea Cupei Mondiale. Organizația a oferit sprijin pentru soluții umane de control al populației canine, dar a fost ignorată.

Mulți americani și personalități publice, precum actorul Mark Ruffalo, susțin campania IAWPC și cer compasiune și soluții umane, considerând că masacrul câinilor este „un eșec moral” și că boicotul turneului este justificat.