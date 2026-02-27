Într-o seară friguroasă de vineri, Christine Onesky a văzut pe Facebook un apel urgent pentru șase câini lăsați la adăpostul Pet Haven din St. Paul. Onesky, care găzduiește câini temporar, și a simțit că trebuie să ajute imediat. La adăpost, a observat că Snowball și Cinnamon, doi chihuahua, erau prietenoși și bine îngrijiți, semn că cineva îi iubise. A doua zi a aflat că proprietarii lor îi predaseră înainte de a fi reținuți și deportați de ICE.

Cum afectează raidurile ICE animalele

Pe măsură ce operațiunile ICE continuă, soarta animalelor rămâne incertă. Organizații precum Pet Haven, The Bond Between și ICE Hurts Animals, Too se mobilizează pentru a oferi hrană, plimbări, îngrijire veterinară și plasamente temporare. Kerry D’Amato, director executiv la Pet Haven, a observat o creștere a numărului de câini sănătoși care rătăcesc pe străzi, semn că proprietarii lor au fost reținuți sau deportați. Ea explică: „Când oamenii suferă, animalele suferă și ele. Am trecut imediat la acțiune.”

Răspunsul comunității

Organizațiile au creat fonduri și pachete cu hrană, jucării și pături pentru cei în nevoie, cu mesaje de încurajare: „Rămâi puternic. Minnesota te iubește.” Voluntarii fac livrări securizate, iar creatori de conținut precum Dog Days of Minnesota și Simon Sits ajută la strângerea de donații, notează MPR News.

D’Amato avertizează că, deși guvernul susține că mai puțin de 500 de agenți rămân în stat, efectele raidurilor, cum ar fi îngrijirea și reunificarea animalelor cu stăpânii, vor continua. „Aceste animale au familii. Vrem ca ele să se întoarcă la familii, dar nu știm unde sunt și nici cum să le găsim,” spune ea.

Sprijin pentru animalele stăpânilor reținuți

The Bond Between a resimțit un val de cereri pentru hrană, îngrijire veterinară și plasamente temporare. Annetta Santo Donato, coordonatoarea rafturilor cu hrană, organizează donații și le distribuie celor aflați în ascuns. La sediul organizației se fac și examinări veterinare și plasamente temporare pentru animale.

Un exemplu emoționant este cererea pentru câinele Ryuk: proprietarii scriau că, deși îl iubesc, nu mai pot avea grijă de el din cauza fricii și stresului. Ryuk a fost plasat temporar la un partener specializat pentru a se adapta la viața fără familia sa.

Grupuri comunitare pentru animale

Emily Anderson și Dallas Rising au creat grupul ICE Hurts Animals, Too, care ajută animalele persoanelor aflate în ascuns. Rising explică că sistemul tradițional de hrană nu poate face față unei crize precum aceasta, iar grupurile de ajutor mutual completează golurile. Peste 50 de voluntari, inclusiv medici veterinari și plimbători de câini, se implică în livrări și îngrijirea animalelor.

Chiar dacă donațiile au scăzut și publicul pare să fi uitat problema, grupul avertizează că mulți oameni vor rămâne în ascuns luni de acum înainte. „Legătura și iubirea pentru aceste animale sunt atât de puternice încât incertitudinea și teama de violență sunt intense,” spune Rising.

Povești de speranță

Alex Hansen, nou venit în Minneapolis, a găsit o pisică pe nume Casper, care părea neprietenoasă. A ajuns să o adopte definitiv, iar Casper devine mai curajos în fiecare zi. Hansen spune că implicarea în ajutorul mutual l-a ajutat să își cunoască vecinii și să devină pasionat de a ajuta.

Emily Anderson speră ca grupul ICE Hurts Animals, Too să întărească comunitatea pentru toți, inclusiv pentru animalele aflate în nevoie. „Este sfâșietor, dar și energizant. Facem asta pentru că acesta este orașul nostru, cartierul nostru, vecinii noștri și membrii familiei care sunt afectați. Se simte mic și mare în același timp,” spune ea.