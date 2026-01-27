Fiecare câine are micile lui ciudățenii, dar multe comportamente sunt surprinzător de comune. Unul dintre cele mai îndrăgite este momentul în care, imediat ce ajungi acasă, câinele tău aleargă direct la cutia cu jucării și te întâmpină cu una în gură, dând fericit din coadă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pentru mulți stăpâni, acest gest pare pur și simplu adorabil. Însă, potrivit specialiștilor, în spatele lui se ascunde o explicație emoționantă, care i-a făcut pe mulți iubitori de câini să privească lucrurile cu alți ochi.

De ce te întâmpină câinele cu o jucărie în gură

Tot mai mulți proprietari de câini au apelat la rețelele sociale pentru a afla de ce animalele lor fac acest lucru. Un utilizator de TikTok cunoscut pentru conținutul dedicat câinilor, a explicat că acest comportament are chiar și un nume:

„Am aflat recent că atunci când câinele face asta cu obiecte moi, se numește nooking. Este un comportament de auto-liniștire. Suptul și linsul eliberează endorfine, care oferă confort și relaxare.”

Cu alte cuvinte, jucăria nu este doar un „cadou” pentru tine, ci și o modalitate prin care câinele tău se calmează și își gestionează emoțiile intense de bucurie.

Ce este „nooking”-ul la câini

Potrivit retailerului specializat în produse pentru animale Woof, nooking este un comportament frecvent întâlnit mai ales la puii de câine sau la adulții tineri.

🔹 Ce presupune acest comportament:

suptul, frământatul sau mestecatul delicat al unui obiect moale;

jucării de pluș, pături sau perne;

mișcări repetitive, ritmice și liniștitoare.

Specialiștii compară acest obicei cu cel al copiilor mici care se atașează de o jucărie preferată sau își sug degetul pentru a se calma.

De ce fac câinii „nooking”? Principalele motive

Confort și siguranță emoțională

În multe cazuri, acest comportament este legat de nevoia de reasigurare emoțională. Câinii care au fost înțărcați prea devreme sau separați prea repede de mama și frații lor pot încerca să recreeze senzația de alăptare.

Reducerea stresului și a anxietății

La fel cum oamenii își rod unghiile sau se joacă cu un obiect atunci când sunt anxioși, câinii folosesc nooking-ul pentru a se liniști în momente de stres, suprastimulare sau emoții puternice — inclusiv bucuria revederii cu stăpânul.

Obicei plăcut și rutină

Pentru unii câini, nooking-ul este pur și simplu o activitate plăcută. Poate deveni parte din rutina de seară, înainte de somn sau în momentele de relaxare.

Este un comportament periculos?

Vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, nooking-ul este complet inofensiv. Totuși, specialiștii recomandă să discuți cu medicul veterinar sau cu un dresor dacă:

comportamentul devine obsesiv;

apare exclusiv în situații de stres extrem;

câinele începe să distrugă obiectele pe care le cară.

Un semn de iubire și încredere

Reprezentanții Woof subliniază că nooking-ul este un comportament natural, care indică nevoia de confort sau de relaxare:

„Data viitoare când câinele tău își liniștește emoțiile cu pătura sau jucăria preferată, zâmbește. Acum știi că este felul lui de a se simți în siguranță.”

Cu puțină înțelegere și obiectele potrivite, acest obicei poate deveni o parte pozitivă și benefică din viața de zi cu zi a patrupedului tău.

Reacțiile stăpânilor: „Acum plâng…”

Postarea a stârnit mii de reacții emoționate:

„Acum totul are sens.”

„Câinele meu face asta în fiecare seară.”

„Ei bine… acum plâng.”

„Este atât de frumos! Al meu face asta înainte de culcare.”

„Uimitor, înveți ceva nou în fiecare zi.”

Sursa: Mirror