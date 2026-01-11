Semnal de alarmă după o tragedie: Cum pot deveni jucăriile pentru câini mortale (FOTO)

Un stăpân care și-a pierdut prietenul şi ajutorul, după ce acesta s-a înecat în timpul unui joc, trage un semnal de alarmă cu privire la jucăriile pentru câini ce pot deveni cu adevărat mortale. Orice activitate educativă poate deveni un pericol pentru necuvântătoarele fără apărare.

Cum pot deveni jucăriile pentru câini mortale

Emma Meen, în vârstă de 47 de ani, din Cambridge, a povestit pe internet cum a rămas fără prea iubitul său câine. Animalul s-a înecat cu o minge de tenis în timpul unui joc de aducere a obiectelor.

În urma acestei drame cumplite, femeia a emis un avertisment pentru proprietarii de animale care obișnuiesc să se joace cu obiecte atât de mici și de periculoase. În cazuri izolate, cum a fost al ei, astfel de obiecte pot provoca chiar moartea. În timp ce se distra cu mingiile de tenis și o prietenă a Emmei, cățelul a făcut un gest ce i-a fost fatal.

„A aruncat mingile de tenis așa cum face întotdeauna, pentru că lor le place să alerge după mingi de tenis. El avea una în gură. Ea a aruncat alta, el s-a dus să o ia și a împins-o pe cea pe care o avea în gură pe gât. Alerga panica, apoi s-a prăbușit.

A reușit să îi scoată mingea din gât. Când mi-a zis că era la pământ, m-am gândit că stătea întins. Tot drumul am strigat „nu Toby”. I-am făcut resuscitare cardiopulmonară și îl priveam cum dispare. A fost atât de greu. 20 de minute mai târziu, încă nu se vedeau semne de viață”, a povestit Emma, potrivit dailymail.co.uk.

Şi-a pierdut câinele de sprijin din cauza unei mingi de tenis

Animalul nu era pentru Emma doar cel mai bun prieten, ci și ajutor, căci femeia, mamă a trei copii, suferă de artrită inflamatorie, afecțiune ce nu îi dă voie să facă unele activități. Cățelul venea îi sprijinul ei în treburile casnice, cum ar fi adunarea diferitelor obiecte de pe jos sau chiar scoaterea rufelor din mașina de spălat.

Femeia, care mai are doi câini, vrea să tragă un semnal de alarmă și să îi ajute și pe alți stăpâni să conștientizeze cât de periculoase sunt unele obiecte pentru animale.

„Văd postări pe Facebook unde oamenii spun «oh, am ieșit cu mingea azi» și eu mă gândesc doar: «nu, nu face asta». Mingile cu găuri la mijloc îi împiedică să se sufoce, au găuri destul de mari în ele, astfel încât să poată respira în continuare.

Asigură-te că e ceva ce pot respira dacă îl înghit. Jucăriile din frânghie se înnoadă – inhalează nodul și nu pot respira. Vreau ca oamenii să știe despre pericolele mingilor. Dacă am fi știut, nu s-ar fi întâmplat și el ar fi fost încă aici”, este mesajul mamei lui Toby.

