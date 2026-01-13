Bolnav de cancer în fază terminală, Sam Simon, creatorul serialului The Simpsons, și-a donat toată averea animalelor fără stăpân: „Simt că este responsabilitatea mea să vorbesc în numele lor”

Când Sam Simon, co-creatorul serialului de animație The Simpsons, a fost diagnosticat cu cancer, a făcut o alegere puternică. În loc să-și păstreze averea imensă, a donat-o pentru a ajuta animalele care aveau cea mai mare nevoie de ea. Banii lui au mers către îngrijiri veterinare gratuite, acesta a salvat animale din adăposturi și a ajutat la dresarea câinilor de serviciu pentru persoanele cu dizabilități.

Sam Simon, co-creatorul serialului Simpsons și un mare iubitor de animale

În 2012, lui Sam Simon, cunoscut mai ales ca unul dintre creatorii serialului Simpsons, i s-a spus că are cancer la colon în fază terminală și doar trei până la șase luni de trăit. Până la moartea lui în 2015, acesta a donat toată averea de 100 de milioane de dolari cauzelor care au contat cel mai mult pentru el.

Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, scenaristul/producătorul de televiziune a spus că îi făcea „plăcere” să doneze. Ca mare iubitor de animale și susținător al organizației Peta, Simon s-a dedicat salvării animalelor de circ „abuzate”.

„Cred că afecțiunea mea pentru animale și vehemența împotriva abuzului asupra animalelor se bazează pe conștientizarea faptului că aceste creaturi care simt și gândesc nu pot vorbi singure și depind de noi pentru asta. Așadar, simt că este responsabilitatea mea să vorbesc în numele celor care nu pot vorbi singuri”, a explicat el, potrivit The Time.

Fundație pentru câinii din adăposturi

Printre eforturile sale caritabile, a înființat Fundația Sam Simon, care salvează câini din adăposturile de animale și îi antrenează să ajute veteranii cu dizabilități și persoanele cu deficiențe de auz.

În martie 2012, sediul central al organizației People for the Ethical Treatment of Animals din Norfolk, Virginia, a fost botezat Centrul Sam Simon, ca recunoaștere a sprijinului său pentru această organizație.

Generozitatea lui Simon se extinde și asupra oamenilor, inclusiv asupra unei bănci de alimente din Los Angeles care hrănește 200 de familii în fiecare zi cu un meniu vegan.

