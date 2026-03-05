Articole / Reportaje

Cai campioni și modele internaționale, împreună pe podiumul de la Paris: Defilare inedită pusă în scenă de Stella McCartney (VIDEO)

cai albi sursa foto: Facebook

Cai cai negri și cinci albi au defilat alături de modele internaționale pe podiumul de la Paris, în cadrul Săptămânii Modei. Acest cadru inedit a fost creat de creatoarea de modă britanico-americană Stella McCartney.

Cai și modele, împreună pe podiumul de la Paris

Defilarea a fost organizată într-un cadru inedit – un manej din Bois de Boulogne, marcând Anul Nou Lunar al Calului. Spectacolul de modă a avut și o simbolistică aparte: moda poate celebra animalele, nu doar le consumă.

Modele au purtat creații ce au nu conținut nicio urma de piele, blană sau pene. Astfel, creatoarea a demonstrat că se poate face modă și fără compromisuri.

Caii, ghidați de artistul ecvestru Jean-François Pignon, s-au mișcat în modele coregrafiate în jurul inelului oval, în timp ce modelele i-au parcurs perimetrul. Spectacolul a fost unul emoționant, stârnind sentimente pe care doar animalele printre oameni le pot porni.

sursa foto: Facebook

