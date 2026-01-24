Câine de rasă, împușcat mortal în județul Suceava. Poliția Animalelor a intrat pe fir, stăpânul face acuzații grave: „Am avut patru câini otrăviți, plus alți doi împușcați”

Un câine ciobănesc a fost împușcat mortal de un vânător, care apoi și-a abandonat arma, pe care o deține legal. Incidentul a avut loc la finalul anului 2025, pe 28 decembrie, și nu ar fi primul de acest fel în care este implicat vânătorul.

Patrupedul de rasă a fost împușcat pe un teren pe care Vasile Petrar, din Arbore (județul Suceava), l-a concesionat la Burla pentru a-și putea crește animalele din ferma pe care o deține.

Moartea câinelui readuce în prim-plan un conflict vechi

Bărbatul susține că necazurile sale au început în urmă cu aproape patru ani, adică din perioada în care fondul de vânătoare pe care se află și ferma sa a fost preluat de niște persoane din Volovăț.

”În acest interval am avut patru câini otrăviți, iar în două cazuri am și dovada de la medicul veterinar, plus alți doi câini împușcați. Pe 28 decembrie am auzit împușcătura și când m-am dus am văzut câinele care sângera puternic. L-am urcat în mașină să-l duc la veterinar, dar între timp am văzut și mașina în care am bănuit că este vânătorul.

L-am văzut că a coborât într-o vale și când a revenit nu mai avea asupra sa bunul pe care îl căra. Am mers acolo jos și am văzut că era pușca cu care a tras în câine, pe care a abandonat-o. Acolo au găsit-o și cele două echipaje de poliție care au venit după ce eu am sunat la 112. Am dus apoi câinele la medicul veterinar, dar rănile erau prea grave și a murit, pentru că din ce mi s-a spus sunt gloanțe care se fragmentează în momentul în care intră în animal”, a relatat Vasile Petrar pentru presa locală.

Poliția Animalelor de la IPJ Suceava a intervenit

Ancheta a fost preluată de Poliția Animalelor de la IPJ Suceava, care a ridicat și arma lui Nicolae Sepciuc. Oamenii legii au descins și la locuința vânătorului, de unde au ridicat 80 de elemente de muniție letală, precum și permisul de port armă și cel de vânătoare.

Din cercetările derulate rezultă că pe 28 decembrie 2025 nu era avizată legal nici o partidă de vânătoare, astfel încât arma a fost folosită ilegal. Comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, a precizat că în acest dosar se derulează cercetări pentru un număr de două infracțiuni: ”uz de armă fără drept” și ”uciderea cu intenție a animalelor”.

