Cum arată o zi de iarnă în adăposturile de câini. Îngrijitorii depun eforturi mari pentru ca animalele abandonate să nu înghețe în padocuri: „Avem nevoie de aeroterme, pături, conserve, recompense”

Din cauza vremii geroase, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor întâmpină greutăți în îngrijirea animalelor. Reprezentanții ASPA spun că angajați desfășoară constant acțiuni de deszăpezire, schimbare a paielor din padocuri, verificare și asigurare a apei potabile, care îngheață frecvent.

ASPA are nevoie de ajutor pentru îngrijirea câinilor din adăposturi

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor are nevoie de aeroterme, pături, conserve pentru câini cu afecțiuni medicale și recompense. Persoanele care doresc să sprijine activitatea ASPA sunt invitate să contacteze instituția.

„În adăposturile ASPA Bragadiru și ASPA Mihailesti îngrijirea câinilor în perioada de iarnă este mult mai dificilă. Atunci când ninge și temperaturile sunt scăzute, efortul colegilor noștri este considerabil mai mare.

Pe lângă activitățile obișnuite, aceștia intervin constant pentru deszăpezire, schimbarea paielor, verificarea și asigurarea apei, deoarece această îngheață frecvent. Avem în continuare nevoie de aeroterme, pături, conserve pentru câini cu afecțiuni, recompense”, transmite ASPA în mediul online.

Donații care îmbunătățesc viața animalelor iarna

Toate aceste măsuri sunt necesare pentru menținerea adăposturilor în condiții de siguranță și asigurarea unui minim de confort animalelor aflate în grijă.

De altfel, ASPA a primit 600 de lămpi de iluminat, parte a unei donații, care au ajuns în adăposturile Bragadiru și Mihăilești. Acestea îmbunătățesc viața animalelor și sprijină desfășurarea activităților zilnice ale angajaților din adăposturi, mai ales iarna, când lumina naturală este redusă și se întunecă devreme.

Îngrijirea câinilor pe timp de ger presupune asigurarea unui adăpost cald, uscat, ferit de vânt, creșterea aportului caloric prin hrană bună, menținerea hidratării constante cu apă neînghețată, protejarea lăbuțelor de sare și gheață, monitorizarea sănătății și asigurarea de aer proaspăt, adaptând nevoile în funcție de specie.

La adăposturile ASPA Bragadiru și ASPA Mihăilești, programul de vizite și adopții cu publicul este de marți până sâmbătă, între orele 10:0 și 16:00.

