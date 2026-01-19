Câine dispărut, după tragedia feroviară din Spania. Apelul făcut de una dintre victime: „Vă rog, ajutați-mă să îl găsesc, e parte din familie” (VIDEO)

Tragedia feroviară din Adamuz, Spania, în care au murit 39 de persoane și peste 70 au fost rănite, a lovit dur și în supraviețuitorii care și-au pierdut animalele de companie cu care călătoreau în cele două trenuri. Una dintre victime face apel la sprijinirea celor ce își caută prietenii necuvântători.

Câine dispărut, după tragedia feroviară din Spania

În noaptea de 18 ianuarie, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit violent în apropierea orașului Adamuz din provincia Cordoba. Până la acest moment au fost anunțate 39 de morți, însă autoritățile susțin că numărul ar putea crește în perioada următoare.

Printre victime se numără și mai multe animale de companie pe care supraviețuitorii îi caută. Este și cazul Anei, o tânără din Malaga care mergea acasă împreună cu sora ei și câinele său. În urma impactului, ea și sora ei au fost rănite și transportate la spital. În timp ce sora Anei încă se află internată, Ana a revenit la locul coliziunii pentru a-și căuta câinele pe nume Boro. Cu lacrimi în ochi, după cum se observă și în videoclipul postat de Diaro SUR pe Facebook, Ana îi roagă pe cei care văd imaginile să ajute la căutarea animalelor dispărute.

„Au fost oameni care au fost foarte, foarte răi. Îi aveai în fața ta și știai că pleacă și nu puteai face nimic. Pompierii au salvat-o pe sora mea din tren și ambulanța ne-a luat împreună, ne-am dus direct la spital. Acum ea este sub observație, așteptăm. Așa că acum profit de ocazie să-mi caut câinele.

Vă rog, dacă puteți, să ne ajutați să ne găsim animalele, avem multe și sunt și ele parte din familie. Lucrăm în Madrid și am venit la final de săptămână la familie. Și cu cățelul car este, de asemenea, membru al familiei”, a transmis Ana de la locul tragediei feroviare.

Până la acest moment, Ana este singura victimă care a transmis public faptul că își caută animalul, însă este posibil ca numărul acestora să fie mai mare. Un apel în sensul găsirii lui Boro a fost lansat și pe rețelele sociale, alături de mai multe date de contact și sfaturi.

🚨BUSCAMOS A BORO EN ADAMUZ🚨 🐶Boro ha desaparecido tras el accidente de tren en Adamuz. Es el perro de Ana, una de las víctimas, y necesitamos encontrarlo urgentemente. Estará en las inmediaciones del accidente ferroviario (Adamuz, Córdoba), muy asustado y desorientado.… pic.twitter.com/aaIVXI4TIn — PACMA (@PartidoPACMA) January 19, 2026

„Boro a fost dat dispărut după accidentul feroviar din Adamuz. Este câinele Anei, una dintre victime, și avem nevoie urgentă să îl găsim. El va fi în vecinătatea căii ferate, foarte speriat și dezorientat. Important: dacă îl vedeți, nu îl urmăriți. Ar putea fugi panicat. Încercați să îl filmați sau să îl ademeniți cu mâncare și anunțați-ne imediat. Ana are nevoie să își recupereze companionul”, notează PACMA pe X.

