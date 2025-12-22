Milo, un Golden Retriver în vârstă de un an, a furat un glob din bradul stăpânilor, l-a rupt în bucăți și a mâncat resturile. Alertați de fiica lor, care l-a prins în flagrant, stăpânii lui Milo l-au dus imediat la o clinică veterinară din Birmingham. În contextul acestui eveniment, medicul care s-a ocupat de caz avertizează familiile cu animale de companie despre pericolele aduse de ornamentele de Crăciun.

Intervenție pentru salvarea lui Milo, înainte de Crăciun

Mike și Rachel Adams, stăpânii lui Milo, nu au știut cât de multe piese înghițise câinele atunci când l-au dus la veterinar. Milo nu avea răni pe cerul gurii sau la dinți, însă medicul Camila Piazza a decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a scoate ornamentul din stomac.

„Bucățile erau foarte ascuțite, așa că eram foarte îngrijorați că fragmentele pe care le înghițise ar fi putut provoca daune grave organelor lui Milo”, a declarat Camila Piazza pentru BBC.

Medicul a efectuat o endoscopie complicată, care a durat patru ore. Camila a reușit să scoată piesele din corpul lui Milo, salvându-l astfel de la răni interne. „Am fost atât de ușurați că am putut să-l aducem pe Milo acasă în aceeași seară”, a spus Mike Adams. „A fost o zi plină de evenimente intense.” Câteva bucăți mici au rămas în intestinul lui Milo, însă medicul veterinar le-a spus lui Mike și Rachel că vor putea fi eliminate natural cu ajutorul unui tratament special.

Avertismentul veterinarilor

„Toată lumea iubește să pună decorațiuni în această perioadă a anului, dar trebuie să fii atent la ceea ce este la îndemâna animalelor de companie, deoarece ar putea reprezenta un pericol dacă este înghițit. Dacă ceva de genul acesta s-ar fi întâmplat unui câine mai mic, ar fi fost sigur mult mai periculos, însă combinația dintre faptul că Milo este mai mare și că a zdrobit ornamentul înainte de a-l înghiți l-a făcut să fie foarte norocos”, a precizat Camila Piazza, veterinar în Birmingham.

După acest incident, Rachel și Mike au scos toate globurile din brad, păstrând doar beteala și luminițele.

