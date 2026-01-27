Un bărbat din Greater Manchester a fost condamnat la închisoare și i s-a interzis să mai dețină animale, după ce și-a lăsat câinele să sufere luni întregi din cauza unei boli grave netratate. Este vorba despre un ciobănesc german pe nume Mitzi, care a îndurat dureri severe provocate de o afecțiune cronică a urechilor, fără a primi îngrijire veterinară adecvată.

A refuzat tratamentul veterinar din motive financiare

Carl Reardon a fost condamnat la trei luni de închisoare și a primit o interdicție de 10 ani de a mai deține animale, în urma unei anchete desfășurate de RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Acesta a recunoscut că i-a provocat suferință inutilă câinelui său, încălcând prevederile Animal Welfare Act 2006.

Cazul a fost judecat la Bolton Crown Court, pe 9 ianuarie. În fața instanței s-a arătat că Reardon a dus-o pe Mitzi la veterinar ultima dată în noiembrie 2024, însă nu a ridicat medicamentele prescrise pentru tratarea infecției la urechi, invocând costurile. De asemenea, nu s-a prezentat la consultația de control recomandată de medic, notează Dogs Today.

Starea câinelui s-a agravat, iar durerea a devenit insuportabilă

În lipsa tratamentului, starea de sănătate a lui Mitzi s-a deteriorat rapid. Câinele a ajuns să sufere dureri intense, iar problemele au ieșit la iveală în urma unor verificări făcute de poliție într-un alt context. Atunci s-a constatat că tratamentul veterinar nu fusese urmat.

Pe 17 februarie, un inspector RSPCA, Ryan King, s-a deplasat la domiciliul bărbatului cu un ordin de confiscare, iar Mitzi a fost preluată și dusă în grija organizației de protecție a animalelor.

Tratamente improvizate și declarații șocante

În declarațiile oferite anchetatorilor, Reardon a susținut că a încercat să trateze infecția câinelui folosind ulei de măsline și oțet. Mai mult, acesta a afirmat că „după ce niște pastile nu au funcționat, nu s-a mai întors la veterinar pentru că se săturase să plătească bani”.

Această lipsă de responsabilitate a dus la o suferință prelungită pentru animal.

Diagnostic grav: timpan perforat și infecție rezistentă la antibiotice

După preluare, Mitzi a fost transportată la Spitalul pentru Animale RSPCA Greater Manchester, unde medicii veterinari au descoperit că ambele canale auditive erau inflamate, cu pielea sever iritată și înroșită. Timpanul era perforat, iar cantități mari de cerumen se acumulaseră în urechi.

Deși urechile au fost curățate în mod repetat, tratamentul a fost dificil, deoarece bacteria responsabilă de infecție era rezistentă la antibiotice.

Veterinarul care a examinat-o a concluzionat că Mitzi a suferit cel puțin trei luni fără niciun fel de calmare a durerii. „În lipsa timpanului și cu acumularea masivă de ceară în canalul auditiv, auzul câinelui a fost, cel mai probabil, grav afectat”, a explicat specialistul.

„Un dispreț deliberat” față de bunăstarea animalului

În timpul pronunțării sentinței, judecătorul a declarat că inculpatul a dat dovadă de un „dispreț deliberat” față de bunăstarea câinelui, care a suferit dureri semnificative din cauza neglijenței sale.

Instanța a emis un ordin de privare, iar Mitzi rămâne în continuare în grija RSPCA, unde primește tratamentul și îngrijirea de care are nevoie.