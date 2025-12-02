VIRALE

Viralul zilei | Câinele care a topit internetul: Reacția lui când aude bătăile inimii unui bebeluș (VIDEO)

Catinca Andrușcă 2 decembrie 0 comentarii
Un câine ascultă bătăile inimii unui bebeluș prin stetoscopul amplasat de stăpân pe abdomenul soției Sursa foto: Captură video / Instagram

Animalele de companie au devenit membri importanți ai multor familii. Sunt implicați în momente speciale și reușesc să transforme totul în clipe de neuitat. Un cuplu care urmează să aibă un copil și-a lăsat câinele să asculte bătăile inimii bebelușului. Reacția animalului a înduioșat internauții.

Momentul surprins pe Instagram, ajuns viral

Alfredo Claudio este stăpânul câinelui care și-a emoționat familia și următorii de pe internet. Cu ajutorul unui stetoscop pus pe abdomenul soției sale, Alfredo a putut să-și lase cățelul să asculte inima bebelușului său. Câinele a prins imediat sunetul bătăilor, el ciulind urechile către stăpânul său și fiind dintr-odată mai alert la tot ce se întâmpla în jurul său.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by People Pets (@peoplepets)

Cățeii au un simț al auzului de șase ori mai dezvoltat decât al oamenilor, deci orice bătaie a inimii pe care patrupedul o auzea, era amplificată.

Videoclipul a fost preluat de publicația People și repostat pe pagina de Instagram. Internauții au comentat despre cât de frumoasă este familia și cât de important a fost acel moment surprins de Alfredo.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: Captură video / Instagram

By Catinca Andrușcă

