Animalele de companie au devenit membri importanți ai multor familii. Sunt implicați în momente speciale și reușesc să transforme totul în clipe de neuitat. Un cuplu care urmează să aibă un copil și-a lăsat câinele să asculte bătăile inimii bebelușului. Reacția animalului a înduioșat internauții.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Momentul surprins pe Instagram, ajuns viral

Alfredo Claudio este stăpânul câinelui care și-a emoționat familia și următorii de pe internet. Cu ajutorul unui stetoscop pus pe abdomenul soției sale, Alfredo a putut să-și lase cățelul să asculte inima bebelușului său. Câinele a prins imediat sunetul bătăilor, el ciulind urechile către stăpânul său și fiind dintr-odată mai alert la tot ce se întâmpla în jurul său.

View this post on Instagram A post shared by People Pets (@peoplepets)

Cățeii au un simț al auzului de șase ori mai dezvoltat decât al oamenilor, deci orice bătaie a inimii pe care patrupedul o auzea, era amplificată.

Videoclipul a fost preluat de publicația People și repostat pe pagina de Instagram. Internauții au comentat despre cât de frumoasă este familia și cât de important a fost acel moment surprins de Alfredo.

Citește și:

Puzzle genetic de 10.000 de ani, refăcut de oamenii de știință. Când au apărut câinii de rasă, de fapt / Noile studii rescriu istoria animalelor domestice

Anul în care animalele de companie din România au cucerit Europa și lumea: Iată campionii care ne-au făcut mândri (FOTO)