Câinele „auriu” cu cinci stele pe Google Maps. Motivul pentru care patrupedul a strâns 600 de recenzii pozitive în timp record / Toată lumea vrea să-l vadă (FOTO)

Un câine „auriu”, care își petrece zilele ghidând turiști printr-una dintre cele mai spectaculoase zone de coastă din Vietnam, a devenit o adevărată vedetă pe internet. Patrupedul, cunoscut deja de mulți vizitatori ai zonei pitorești Bai Mon – Mui Dien, a adunat sute de recenzii de cinci stele pe Google și mii de aprecieri pe rețelele sociale, unde este descris drept „cel mai devotat ghid turistic cu patru lăbuțe”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinele-ghid care a cucerit internetul

Faima câinelui a explodat online în seara de 25 ianuarie, după ce mai mulți turiști au relatat experiențele lor cu „câinele auriu” care îi însoțește pe traseele montane și forestiere din zona Mui Dien. Postările au strâns zeci de mii de interacțiuni, iar pe Google a apărut chiar o „locație” neoficială dedicată patrupedului, unde vizitatorii lasă fotografii, amintiri și mesaje de mulțumire.

Până a doua zi, câinele primise deja aproape 600 de recenzii de cinci stele, iar numărul continuă să crească. Mulți turiști le recomandă celor care ajung în zonă să aducă mâncare pentru el, ca semn de recunoștință pentru ajutorul oferit, scrie Znews.vn.

Poveste virală

Una dintre cele mai distribuite relatări îi aparține lui Quynh Ngo, ghid turistic din Can Tho, care a vizitat zona alături de prieteni. Grupul se rătăcise încercând să găsească drumul de coborâre, când un golden retriever a apărut brusc și a început să meargă în fața lor, ca și cum le-ar fi arătat traseul corect.

De fiecare dată când turiștii s-au oprit pentru fotografii, câinele aștepta cuminte să termine sesiunea foto. După ce i-a condus până în parcare, patrupedul a plecat liniștit. Momentul cel mai tensionat al excursiei a fost când animalul s-a oprit brusc și a refuzat să înainteze. Unul dintre turiști a verificat zona și a descoperit un șarpe ascuns pe potecă. Datorită reacției câinelui, grupul a evitat riscul de a fi mușcați.

Atent la fiecare turist

Nu este un caz izolat. Numeroși alți vizitatori susțin că același câine i-a însoțit pe traseul de 30-45 de minute prin munți și pădure, până la farul din Mui Dien, loc celebru pentru răsăriturile spectaculoase.

My Duyen, o turistă din Ho Chi Minh City, povestește că patrupedul are grijă ca nimeni să nu rămână în urmă. Atunci când grupul ei a coborât pe întuneric, câinele a mers mereu în spatele ultimului turist, verificând constant dacă toți sunt în siguranță. După ce s-a asigurat că au ajuns la mașină, s-a întors imediat pe traseu pentru a însoți un alt grup.

Cine este, de fapt, „eroul” din Mui Dien

Potrivit unui ghid turistic local, câinele aparține unui mic magazin de băuturi din apropierea farului. În prezent, este îngrijit de personalul din zonă și a început să însoțească turiștii din proprie inițiativă, repetând zilnic acest „ritual”.

Mui Dien sau Mui Dai Lanh este considerat primul loc de pe continentul Vietnamului unde poate fi văzut răsăritul soarelui. Zona impresionează prin stânci, formațiuni de roci care înaintează în mare și plaje cu nisip alb scăldate de ape turcoaz.

Accesul se face pe jos, pe un traseu montan și forestier, iar taxa de intrare este 0,65 euro. Însă, pentru mulți turiști, adevărata atracție a devenit întâlnirea cu „câinele auriu”, ghidul tăcut care le oferă siguranță, companie și amintiri de neuitat.