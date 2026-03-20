Câinele celebru care echilibrează cărți pe cap și a reușit să obțină mai multe recorduri mondiale cu abilitatea sa, a făcut din nou spectacol. De această dată, Leonard și-a demonstrat talentul într-o librărie din Lisabona veche de 300 de ani.

Leonard Lee, un Border Collie din SUA, a ajuns la Librăria Bertrand din Lisabona – fondată în 1832 și recunoscută oficial drept cea mai veche aflată încă în funcțiune. În timpul vizitei, câinele și-a demonstrat talentul care l-a făcut celebru. Fără dificultate sau emoții, Leonard a mers printre rafturi echilibrând cărți pe cap, spre amuzamentul și surpriza celor prezenți.

„A fost o după-amiază minunată”, a declarat stăpâna lui, Teresa Hanula, explicând că Leonard a interacționat cu angajații, a făcut fotografii și „a încântat publicul demonstrându-și abilitățile printre rafturi”, potrivit Guinness World Records.

Vizita din Lisabona a făcut parte dintr-un tur special organizat cu ocazia împlinirii a opt ani de viață ai lui Leonard. Cățelul și stăpâna sa călătoresc pentru prima dată împreună în afara Statelor Unite, iar faptul că își poate arăta talentul și în afara granițelor casei îl face pe cățel să fie cu atât mai fericit de experiență.

Pe lângă talentul de a echilibra obiecte, câinele deține mai multe recorduri, inclusiv pentru distanța parcursă cu o carte pe cap într-un minut.

