Marele danez numit Minnie a intrat în Cartea Recordurilor. Este cea mai înaltă femelă câine din lume (VIDEO)

Minnie, un câine din rasa Marele danez, în ciuda numelui, a intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai înaltă femelă câine din lume. Cu o înălțime de aproape un metru, cățelușa a intrat în familia Nogacek, din North Stonington, SUA, când avea doar două luni. Destul de mare chiar și atunci, nimeni nu se aștepta ca Minnie să ajungă atât de…mare.

Marele danez numit Minnie a intrat în Cartea Recordurilor

Părinții acesteia, Ken și Lisa, au declarat că Minnie a început să crească rapid. Până să împlinească un an, ea deja cântărea 16 kilograme. La doi ani și jumătate, Minnie ajungea cu ușurință peste blaturile înalte de bucătărie, potrivit Guinness World Records.

Demersul spre intrarea în Cartea Recordurilor a început atunci când cei doi soți au lăsat-o pe Minnie în grija fiicei lor, tehnician veterinar. Atunci femeia s-a gândit dacă Marele lor danez ar putea avea șanse să devină cel mai înalt câine din lume. După mai multe cercetări, concluziile au arătat că Minnie are toate șansele, însă ea nu se oprise încă din crescut. Abia la trei ani și jumătate s-a reușit măsurarea sa și includerea cățelușei în Cartea Recordurilor, mai exact în anul 2025.

Ken a povestit cât de greu a fost să o măsoare pe Minnie. Neastâmpărată din fire, femela a fost ademenită cu o gustare cu unt de arahide pentru a putea fi măsurată, dar nu oricum. Pentru acest lucru s-a folosit o riglă pentru ponei. Astfel, în luna iunie, Minnie a devenit cea mai înaltă femelă câine din lume, cu o înălțime de 97,50 cm, depășind-o pe deținătoarea anterioară a recordului, Lizzy, care avea, în 2014, 96,41 cm. Doar puțin o mai despărțea de titlul de cea mai înaltă femelă din toate timpurile, deținut în continuare de Morgan, o femelă de 98,15 cm.

Cum a ajuns cea mai înaltă femelă câine din lume

Minnie este, de asemenea, cu doar puțin mai scundă decât cel mai înalt mascul din aceeași rasă din lume, Reggie, care are 1,007 m și care a obținut titlul de Cartea Recordurilor în ianuarie 2025.

„Majoritatea oamenilor vor doar să o mângâie și să o privească pentru că sunt atât de uimiți de mărimea, culoarea și cât de frumoasă este”, spune mama lui Minnie, Lisa.

Și tatăl său, Ken, spune despre Minnie că este cu adevărat specială, nu doar prin rasa sa, acești câini fiind crescuți ca animale nobile de vânătoare în Germania, parte a familiilor regale, ci și prin statura sa impunătoare, blândețea și inteligența de care dă dovadă.

„Deși nu a obținut recordul pentru cea mai înaltă cățelușă din toate timpurile, ea este cu siguranță cea mai înaltă cățelușă în viață în acest moment”, a spus el.

