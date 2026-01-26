Câinele care mărșăluiește alături de călugări budiști: Povestea lui Aloka, simbol al păcii (VIDEO)

Câinele Aloka, simbol al rezistenței și luminii, mărșăluiește alături de călugări budiști într-un pelerinaj tradițional prin Statele Unite ale Americii.

Aloka, câinele care mărșăluiește alături de călugări budiști

Zeci de călugări budiști provenind de la diverse mănăstiri budiste din întreaga lume au fost surprinși mărșăluind pe marginea unui drum din Charlotte, Carolina de Nord. Purtând robe de culoarea șofranului, unii în sandale, iar alții desculți, aceștia au parcurs mii de kilometri pentru a ajunge să îndeplinească tradiția, din Forth West, Texas, până în Washington DC.

Alături de ei a fost nelipsitul câine Aloka, salvat în trecut de un călugăr, al cărui nume înseamnă „Lumină divină” în limba sanscrită. Acest marș este o tradiție străveche inițiată chiar de Budha. De la „Marșul Sării” de 384 de km al lui Gandhi din 1930, la cel din Washington, imortalizat chiar de către Martin Luther King, în 1963. De menționat este și defilarea de la Selma la Montgomery, din 1965.

Această călătorie, pornită în octombrie 2025, se așteaptă să se încheie în februarie 2026. Milioane de persoane urmăresc acest eveniment pe rețelele de socializare, multe venind și la punctele de oprire importante pentru a discuta cu acești călugări, potrivit upworthy.com.

Liderul grupului l-a salvat pe Aloka în timpul unui pelerinaj

Călătoria a început de la Centrul Huong Dao Vipassana Bhavana, templul budist vietnamez care a organizat Marșul pentru Pace. De aici provine și Bhikkhu Pannakara, liderul spiritual și principalul purtător de cuvânt al grupului. Pentru el, acesta este primul pelerinaj de acest gen în State, însă el ar fi traversat pe jos mai multe țări din Asia de Sud. Se cunosc detalii despre o plimbare de 112 zile prin India, în 2022, în cadrul căreia l-a și întâlnit pe Aloka, câinele care a devenit pe parcurs mascota pelerinajului. De atunci, cei doi sunt de nedespărțit.

„Nu mergem pentru a protesta, ci pentru a trezi pacea care trăiește deja în fiecare dintre noi. Drumul pentru Pace este o reamintire simplă, dar semnificativă, a faptului că unitatea și bunătatea încep în fiecare dintre noi și pot radia către familii, comunități și societate în ansamblu”, a spus Pannakara pentru USA Today.

