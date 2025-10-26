Câinele îi este înger păzitor când inima îi bate de peste 400 de ori pe minut. Cum își salvează Ari stăpâna de la moarte sigură / Femeia este oricând în pericol de infarct

Ari este un labrador jucăuș, blând și mereu cu ochii plini de iubire. Însă în spatele privirii sale calde se ascunde o poveste extraordinară, o dovadă că animalele ne sunt îngeri păzitori. Într-un moment critic, câinele a devenit eroul stăpânei sale, salvându-i viața de trei ori!

Stăpâna lui Ari, Karolin Bartels, trăiește zilnic cu teama că inima ei s-ar putea opri. Femeia din localitatea Beedenbostel, Germania, suferă de o afecțiune cardiacă gravă: în momente de criză, inima ei poate ajunge să bată de peste 400 de ori pe minut, un ritm mult prea rapid pentru a pompa eficient sângele în corp.

Pentru a-i salva viața în astfel de momente, Karolin are implantat un defibrilator intern, un dispozitiv menit să restabilească ritmul normal al inimii în caz de fibrilație ventriculară.

„Dacă sunt conștientă, simt o durere îngrozitoare, de parcă m-ar călca un camion“, a declarat ea pentru cotidianul german Bild.

Accidentul care i-a schimbat viața pentru totdeauna

Karolin Bartels nu s-a născut cu această problemă cardiacă. În anul 2014, viața ei s-a schimbat radical în urma unui accident de mașină grav. Impactul i-a afectat inima, iar de atunci, fiecare zi a devenit o luptă pentru supraviețuire.

Deși defibrilatorul îi oferă o șansă în plus, riscul unui stop cardiac subit este constant. În orice moment, o criză ar putea surveni, iar dacă s-ar afla singură, viața i-ar fi în pericol. Din acest motiv, Ari a devenit bodyguardul ei.

Un câine antrenat să salveze vieți

Labradorul Ari este un câine antrenat să salveze vieți. El poate detecta prin miros modificările chimice din corpul stăpânei sale, adică scăderea nivelului de potasiu și magneziu, un semn de avertizare că o criză cardiacă se apropie.

În locuința lui Bartels au fost montate butoane de urgență la o înălțime potrivită pentru câine. În caz de urgență, Ari este instruit să le apese cu lăbuța pentru a alerta serviciile medicale de urgență.

„Fie îi dau comanda, fie apasă singur butonul când cad inconștientă. În plus, latră neîncetat ca să cheme ajutor“, a precizat Karolin.

Într-o zi, când stăpâna lui a intrat brusc într-o criză severă, Ari a reacționat fără ezitare. A recunoscut semnele, s-a apropiat de butonul de urgență și a apăsat de trei ori, alertând imediat paramedicii. Câteva minute mai târziu, echipajul de intervenție a ajuns la locuință, găsind-o pe Karolin inconștientă, dar în viață. Medicii au confirmat că, fără acea intervenție rapidă, femeia nu ar fi supraviețuit.

De la victimă la sprijin pentru alții

În ciuda problemelor medicale, Karolin Bartels a refuzat să se lase doborâtă. În 2018, ea a fondat un grup de sprijin în Wolfsburg, destinat persoanelor care trăiesc cu defibrilatoare interne. Scopul ei a fost să le arate oamenilor că viața, chiar și cu restricții, poate fi trăită frumos.

De asemenea, face parte din Consiliul de Administrație al Asociației Federale pentru Defibrilatoare (ICD) din Germania, unde împărtășește experiența ei și promovează rolul vital al câinilor de asistență medicală.

„Vreau să-mi trăiesc viața, chiar dacă e diferită. Sunt recunoscătoare pentru ea și pentru Ari“, a spus ea.

Eroi cu blană: o lecție de devotament și iubire

Cazul lui Ari nu este singular. În aceeași lună, un alt câine a devenit erou în Franța, în localitatea Phaffans, Territoire-de-Belfort. În noaptea de 13 spre 14 octombrie 2025, animalul a alertat familia prin lătrături insistente, reușind să-i trezească din somn chiar înainte ca flăcările să le cuprindă casa. Oamenii au scăpat nevătămați, deși locuința a suferit pagube considerabile. Din nou, câinele a fost diferența dintre viață și moarte.