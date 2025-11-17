Câinele își uită foștii stăpâni? Adevărul emoționant despre cum își amintește trecutul chiar și după ce ajunge într-o nouă familie

Ca stăpân de animal, este dificil să-ți imaginezi viața înainte de minunatul tău prieten blănos. Dar te-ai întrebat vreodată dacă patrupedul tău simte la fel despre viața alături de tine? Câinii își amintesc foștii proprietari? Au amintiri, de fapt? Încă mai sunt de făcut cercetări cu privire la cât de mult își amintesc câinii, dar iată o privire asupra a ceea ce se știe astăzi.

Au câinii memorie?

Este dovedit că patrupedele au memorie, dar oamenii de știință nu cunosc încă detaliile, inclusiv în ce măsură își amintesc câinii lucruri: „Există multe povești despre memoria câinilor, dar au fost făcute doar câteva experimente”, a declarat Ádám Miklósi, șeful departamentului de etologie de la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria, pentru Dog Fancy.

Vestea bună este că studiile despre memoria câinilor sunt în curs de desfășurare, inclusiv la Centrul de Cogniție Canină de la Universitatea Duke, unde cercetătorii analizează următoarele întrebări: „Ce strategii cognitive folosesc câinii atunci când navighează sau își amintesc evenimente? Toți câinii își amintesc lucrurile în mod similar? Există diferențe sistematice între rase?”. Oricare dintre aceste întrebări ar putea duce la descoperiri convingătoare.

Ce tip de memorie au câinii

Câinii sunt subiecți de testare excelenți, permițându-le experților să extrapoleze informații pe baza tiparelor comportamentale. Știm despre ei că sunt inteligenți, dar nu s-au efectuat suficiente cercetări pentru a determina dacă memoria diferă sau nu de la o rasă la alta.

Câinii au o memorie foarte scurtă: „Câinii uită un eveniment în două minute”, potrivit unui studiu din 2014 efectuat pe diverse animale, de la șobolani la albine. Alte animale au memorie pe termen lung, cum ar fi delfinii, dar câinii nu par să țină minte mai mult de două minute.

Memorie asociativă și episodică

Însă câinii excelează în alte tipuri de memorie, inclusiv asociativă și episodică. Memoria asociativă este modul creierului de a crea o relație între două lucruri. De exemplu, poate fi dificil să pui o pisică în cușca de transport pentru animale, deoarece aceasta asociază cușca cu mersul la cabinetul veterinar. Un câine vede lesa și știe că e timpul pentru o plimbare.

Memoria episodică este amintirea a ceva ce ți s-a întâmplat personal și este legată de conștiința de sine. Până de curând, se credea că doar oamenii și câteva animale au amintiri episodice. Unele cercetări au sugerat că și câinii au această abilitate, dar un studiu inovator din Current Biology a furnizat „dovezi puternice pentru memoria episodică” la câini. Echipa a antrenat câinii până la punctul în care, în loc să spună „culcă-te”, cercetătorul spunea „fă-o”, iar patrupedul se supunea.

Anecdotic, dresarea câinilor pentru funcții cognitive avansate s-ar putea să nu fie prea departe. Renumitul psiholog Stanley Coren a scris pentru Psychology Today că a intervievat odată un bărbat care, după ce și-a pierdut memoria pe termen scurt din cauza unei leziuni cerebrale în copilărie, s-a bazat pe un „câine de asistență pentru memorie” pentru a-l ajuta cu „amintiri noi” episodice, cum ar fi locul unde și-a parcat mașina.

Își amintesc câinii foștii stăpâni?

Aceste progrese susțin ideea că și câinii adoptați își pot aminti de foștii stăpâni, dar modul în care își amintesc de ei este încă incert. Un câine care a trăit în circumstanțe nefericite, de exemplu, poate asocia emoții negative sau comportamente anxioase cu anumite obiecte sau locații. Și știm cu siguranță că le este dor de oamenii lor atunci când ies din casă – uitați-vă doar cât de fericiți sunt când intrați pe ușă.

Dar asta nu înseamnă că noul tău cățeluș tânjește după vechea familie. Atâta timp cât îi oferi un mediu iubitor și protector, noul tău animal de companie va fi fericit să se concentreze pe prezent și să se bucure de faptul că este în casa lui permanentă.