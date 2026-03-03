În Italia, Ita Airways confirmă oficial o schimbare majoră pentru iubitorii de animale: câinii de până la 30 de kilograme vor putea călători în cabina avionului, alături de stăpâni, fără a mai fi obligați să stea în transportor. Măsura se va aplica pe zborurile interne operate de compania italiană și marchează o premieră în aviația civilă.

Compania anunță că noul serviciu va fi disponibil odată cu sezonul de primăvară–vară, însă data exactă a deschiderii rezervărilor (așa-numitul „clic day”) nu a fost încă stabilită. Reprezentanții operatorului spun că ultimele detalii tehnice și comerciale sunt aproape finalizate.

Zboruri „Large Pet Friendly”

Câinii „liberi” nu vor fi acceptați pe toate cursele, ci doar pe cele marcate drept „Large Pet Friendly”. Pe celelalte zboruri rămân valabile regulile actuale: câinii de talie mică pot călători în cabină doar în transportor, conform normelor deja existente, notează Corriere della Sera.

În perioada următoare, compania va anunța:

data exactă de lansare a rezervărilor;

costul suplimentar pentru transportul animalului;

condițiile complete de călătorie.

Planul este ca serviciul să fie activ în plin sezon estival, astfel încât cei care își planifică vacanțele din iunie până la finalul lui septembrie să poată zbura împreună cu animalele lor.

Limita de greutate crește la 30 kg

Un detaliu important pentru proprietari: limita maximă de greutate a fost majorată la 30 kg, față de cele 25 kg anunțate inițial. Diferența de 5 kilograme poate părea mică, însă în practică permite accesul în cabină pentru multe rase de talie medie care anterior ar fi fost excluse la limită.

Modificarea a devenit posibilă după actualizările de reglementare introduse de Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), autoritatea italiană în domeniul aviației civile. După un zbor experimental realizat în septembrie între Aeroportul Milano Linate și Aeroportul Roma Fiumicino, autoritățile au dat undă verde pentru implementarea oficială a serviciului.

O decizie bazată pe cererea pasagerilor

Joerg Eberhart, director general al Ita Airways, a declarat că decizia vine în urma solicitărilor repetate din partea pasagerilor. Compania consideră că animalele de companie fac parte din familie și își propune să ofere o experiență de zbor cât mai incluzivă, fără separări inutile.

Potrivit reprezentanților companiei, obiectivul este clar: zboruri sigure, conforme cu standardele internaționale, dar și adaptate noii realități în care tot mai multe persoane călătoresc alături de animalele lor.

Ce înseamnă asta pentru iubitorii de câini

Pentru mulți proprietari, această schimbare înseamnă:

mai puțin stres pentru animal;

eliminarea separării în cala avionului;

o experiență de călătorie mai confortabilă pentru ambele părți;

mai multă flexibilitate în planificarea vacanțelor.

Odată cu lansarea oficială a rezervărilor, Ita Airways va deveni prima companie aeriană de transport civil de pasageri care permite câinilor de până la 30 kg să călătorească în cabină fără transportor, în condiții reglementate.

Pentru iubitorii de animale, începe cu adevărat o nouă eră a zborurilor pet-friendly.