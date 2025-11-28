Potrivit unui nou studiu publicat de Muzeul de Istorie Naturală American și Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian, două treimi dintre rasele de câini existente în prezent au ADN de lup. Studiul lansat pe 24 noiembrie a prezentat date conform cărora câinii din rasa Chihuahua sunt și ei, într-o mică măsură, ascendenți din lupi.

Ce au descoperit cercetătorii

Potrivit publicației People, ADN-ul descoperit nu este material genetic rămas de la câinii care au evoluat din lupi în urmă cu 20.000 de ani, ci provine de la lupii și câinii care s-au împerecheat în trecut. „În ansamblu, majoritatea câinilor de astăzi prezintă niveluri scăzute, dar detectabile, de ascendență de lup apărută după domesticire, care le-a modelat evoluția și le-a conferit avantaje unice pentru supraviețuirea lor în diverse medii umane”, prezintă oamenii de știință care au lucrat la studiu.

Cercetătorii au descoperit că 64% dintre rasele de câini actuale conțin ADN dedectabil de lup, chiar și Chihuahua, cu un procent de 0.2%. Rasele care nu au niciun fel de urmă lăsată de lupi sunt Saint Bernands, sugerând astfel că ascensorii lor nu aveau contact cu lupii. Câinii care au cel mai mult ADN de la lupi sunt cei de vânătoare, în timp ce terierii au mai puțin. 100% dintre câinii care trăiesc printre oameni, dar nu sunt animale de companie, au origini în haitele de lupi.

„Lupii au evoluat pentru habitate și condiții specifice, iar câinii au fost duși de oameni în fiecare colț al lumii locuite”, a declarat Kistler, unul dintre cercetătorii participanți la studiu.

