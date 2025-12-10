Lătratul reprezintă modul natural al câinilor prin care comunică și transmit emoții sau atenționări. În timp ce unii câini semnalează fiecare vizită sau fiecare vrabie pe care o văd pe fereastră, alții preferă să-și păstreze vocea pentru situațiile care contează, potrivit PetMojo.

Câinii care latră cel mai des

Beagle

Printre cei mai „vorbăreți” câini se numără Beagle-ul, o rasă creată pentru vânătoare și recunoscută pentru lătratul puternic. Pentru ei, orice zornăit de chei sau bătaie de aripă identificată în parc ori la geam poate deveni un motiv de alertă.

Schnauzer pitic

Schnauzer-ul pitic își ia foarte în serios rolul de câine de pază. Proveniți din medii agricole, acești câini consideră că orice trecător merită anunțat stăpânului casei.

Yorkshire Terrier

La fel se întâmplă și cu reprezentanții rasei Yorkshire Terrier, aceștia fiind mici, energici și convinși că sunt responsabili de securitatea întregii locuințe. Fost câine de lucru în fabricile englezești, „Yorkie” își păstrează vigilența de altădată.

Teckel (Dachshund)

Nici Teckelul nu se lasă mai prejos. Crescut pentru vânătoarea în vizuini, acest patruped are o voce surprinzător de puternică pentru statura lui. Proprietarii ajung adesea să accepte o anumită doză de zgomot ca parte a farmecului acestei rase agitate.

Pomeranian

La rândul lui, Pomeranianul, pufos și plin de personalitate, reacționează imediat la orice schimbare din jur. Acest cățel se poziționează rapid ca un veritabil comentator al vieții de familie.

Cairn Terrier

Cairn Terrierul, devenit celebru datorită lui Toto din „Vrăjitorul din Oz” (producția din 1939), păstrează spiritul alert al câinilor de vânătoare și se exprimă fără „filtru”.

Collie (Shetland Sheepdog)

Collie este un excelent câine de turmă, prin urmare își folosește lătratul ca instrument de control, chiar și într-un apartament.

West Highland White Terrier (Westie)

În topul celor vocali câini intră și West Highland White Terrierul. Vorbim, de asemenea, despre un câine vesel, dar extrem de hotărât să anunțe fiecare mișcare suspectă.

Fox Terrier

Și Fox Terrierul este un câine energic, inteligent și foarte expresiv, care rareori trece neobservat.