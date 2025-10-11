Câini dresați să depisteze buruienile toxice: Suedia testează o metodă revoluționară pentru culturile agricole. Detectivii cu blană pot înlocui pesticidele

Suedia a lansat un proiect inedit, prin care câinii sunt dresați să recunoască și să depisteze buruienile care afectează culturile de semințe. Proiectul a fost lansat de cooperativa agricolă Lantmännen, cu sprijinul propriei fundații de cercetare, și are ca obiectiv dezvoltarea unui sistem sustenabil de producție a semințelor, în care metodele tradiționale sunt completate de tehnologie de vârf și simțul olfactiv al câinilor, scrie publicația Agraheute, citată de G4Food.

Această abordare hibridă, care îmbină instinctul canin cu drone și inteligență artificială, are potențialul de a transforma radical modul în care fermierii identifică și controlează buruienile din culturile de semințe. Proiectul este în plină desfășurare și deja oferă rezultate promițătoare.

Buruienile, o amenințare greu de identificat în stadii timpurii

Buruienile reprezintă o problemă agricolă majoră, mai ales în culturile de semințe, unde acestea pot semăna foarte mult cu plantele dorite în primele faze de creștere. Acest aspect face aproape imposibilă identificarea lor timpurie prin metode vizuale, iar intervențiile târzii, de obicei chimice, pot compromite toată cultura sau necesită costuri ridicate cu erbicidele.

„Proiectul ar putea reprezenta un progres major, care să schimbe modul în care gestionăm buruienile dificile în producția de semințe. Folosind simțul olfactiv extraordinar al câinilor pentru a identifica buruienile din timp, putem reduce utilizarea pesticidelor și, în același timp, să asigurăm o calitate mai ridicată a semințelor”, susține Linda Öhlund, reprezentant al cooperativei agricole.

În cadrul proiectului, câinii sunt supuși unui antrenament riguros pentru a învăța să recunoască mirosul specific al buruienilor dăunătoare. Simțul olfactiv al acestor animale este remarcabil — de până la 10.000 de ori mai fin decât al oamenilor — și permite o identificare cu o precizie mult mai mare decât metodele convenționale.

Testele de teren arată că patrupedele pot detecta buruienile chiar și atunci când acestea nu sunt vizibile, oferind fermierilor un avantaj crucial în lupta cu plantele invazive. În plus, această metodă este neinvazivă, ecologică și eficientă, înlocuind soluțiile chimice dăunătoare mediului și sănătății.

Proiectul nu se oprește la dresajul câinilor. Pe termen lung, Lantmännen își propune să integreze acești detectivi cu blană într-un sistem complex de monitorizare agricolă, care să includă și drone echipate cu senzori de ultimă generație și algoritmi de inteligență artificială.