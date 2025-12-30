În 2025, echipajele ASPA au ridicat de pe domeniul public al Municipiului București nu mai puțin de 2.369 de câini, transportându-i în cele două adăposturi ale instituției, unde au beneficiat de îngrijire și promovare pentru adopție. Numărul ridicat de animale abandonate arată că problema câinilor fără stăpân rămâne una gravă în capitală.

Abandonul câinilor, o problemă majoră în Bucureșt

ASPA, instituția responsabilă de capturarea câinilor fără stăpân, subliniază că intervențiile se desfășoară zilnic între orele 08:00–22:00, iar echipajele acționează și nocturn în cazuri urgente sau planificate. „Fiecare intervenție este adaptată situației din teren, pe baza dialogului cu cetățenii și a experienței echipajelor”, au precizat reprezentanții ASPA într-o postare recentă pe Facebook.

Pentru a gestiona mai eficient situațiile diverse, ASPA a investit în pregătirea profesională a personalului. La începutul acestui an, patru angajați din Serviciul Intervenții au obținut calificarea de tehnicieni veterinari, iar un medic veterinar a primit permisul de port-armă pentru tranchilizarea de la distanță. De asemenea, întreg personalul de teren a participat la un curs practic intensiv de salvare a animalelor, susținut de specialistul internațional John Peaveler.

Printre metodele non-traumatice introduse se numără și țarcul-capcană, construit de echipă și monitorizat de la distanță, care permite capturarea simultană a mai multor câini fără stres. Parcul auto a fost extins cu două autospeciale dotate cu aer condiționat, iar echipamentele de transport au fost modernizate, inclusiv cu cuști adaptate nevoilor echipajelor.

Intervențiile au vizat cazuri variate: pui abandonați, câini răniți sau accidentați, animale pierdute, câini salvați din incendii sau din râul Dâmbovița și animale rămase singure în locuințele stăpânilor decedați. Un caz emblematic este cel al puiului Phoenix, găsit acoperit de smoală, tratat de medici și adoptat ulterior în Franța.

Anul 2025 a adus și recunoaștere internațională pentru ASPA: o delegație din Georgia a vizitat Bucureștiul pentru a prelua bune practici în gestionarea câinilor fără stăpân.