În 2025, câinii Salvamont au demonstrat, încă o dată, cât de vital este rolul lor în operațiunile de salvare montană. Potrivit unei postări publicate pe Facebook de Departamentul pentru Situații de Urgență, acești câini au fost implicați în 111 misiuni desfășurate în mediul natural și în zone afectate de avalanșe.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinii Salvamont: Acolo unde speranța „prinde miros”

Fiecare intervenție a presupus antrenament riguros, coordonare perfectă cu salvatorii montani și decizii luate sub presiune. Obiectivul a fost mereu același: identificarea rapidă a indiciilor și salvarea de vieți omenești. În urma misiunilor din anul precedent, patru persoane dispărute au fost găsite în extremis, unele după zile întregi petrecute în condiții extreme, inclusiv în stare de hipotermie.

De-a lungul intervențiilor, câinii de salvare au oferit zeci de indicii decisive, reducând semnificativ timpul de căutare și ajutând echipele din teren să acționeze eficient. Performanțele lor confirmă faptul că pregătirea canină este un element esențial în sistemul național de intervenție în situații de urgență.

În prezent, 27 de unități canine Salvamont sunt operaționale în 16 județe, iar alte șase se află în etapa finală de pregătire. Această rețea în continuă dezvoltare consolidează capacitatea României de a răspunde rapid și eficient în cazuri de dispariții, accidente montane sau avalanșe.

Câinii Salvamont nu sunt doar parteneri de intervenție – sunt eroi cu blană, acolo unde speranța chiar „prinde miros”.