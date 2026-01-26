Articole / Reportaje

Câinii Salvamont: Acolo unde speranța „prinde miros”. În 2025, eroii cu blană au participat la peste 100 de misiuni desfășurate în mediul natural și în avalanșă (VIDEO)

Claudiu Surmei 26 ianuarie 0 comentarii
Salvamori montani alături de caini utilitari la un exercițiu în munți Sursa foto: Facebook / Câini Salvamont România - avalanșă și mediu natural

În 2025, câinii Salvamont au demonstrat, încă o dată, cât de vital este rolul lor în operațiunile de salvare montană. Potrivit unei postări publicate pe Facebook de Departamentul pentru Situații de Urgență, acești câini au fost implicați în 111 misiuni desfășurate în mediul natural și în zone afectate de avalanșe.

Fiecare intervenție a presupus antrenament riguros, coordonare perfectă cu salvatorii montani și decizii luate sub presiune. Obiectivul a fost mereu același: identificarea rapidă a indiciilor și salvarea de vieți omenești. În urma misiunilor din anul precedent, patru persoane dispărute au fost găsite în extremis, unele după zile întregi petrecute în condiții extreme, inclusiv în stare de hipotermie.

De-a lungul intervențiilor, câinii de salvare au oferit zeci de indicii decisive, reducând semnificativ timpul de căutare și ajutând echipele din teren să acționeze eficient. Performanțele lor confirmă faptul că pregătirea canină este un element esențial în sistemul național de intervenție în situații de urgență.

În prezent, 27 de unități canine Salvamont sunt operaționale în 16 județe, iar alte șase se află în etapa finală de pregătire. Această rețea în continuă dezvoltare consolidează capacitatea României de a răspunde rapid și eficient în cazuri de dispariții, accidente montane sau avalanșe.

Câinii Salvamont nu sunt doar parteneri de intervenție – sunt eroi cu blană, acolo unde speranța chiar „prinde miros”.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Facebook / Câini Salvamont România - avalanșă și mediu natural

By Claudiu Surmei

