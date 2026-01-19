Federaţia groenlandeză pentru câini de sanie (KNQK) a anunţat că invitaţia, care i-a fost adresată fără ştirea sa, emisarului special al preşedintelui american Donald Trump, guvernatorul Jeff Landry, de a veni în Groenlanda pentru a asista în martie la o cursă de sănii trase de câini, a fost anulată, relatează AFP.

Săptămâna trecută, postul de radio groenlandez KNR a informat că emisarul american Jeff Landry a fost invitat de un operator privat de turism groenlandez la cursa naţională de sănii trase de câini din martie, o invitaţie pe care federaţia (KNQK) a considerat-o “complet nepotrivită”, transmite Agerpres.

“KNQK a fost informată că firma de turism care l-a invitat pe guvernatorul american Jeff Landry şi-a retras unilateral invitaţia”, a scris KNQK pe Facebook duminică seara.

“Acest lucru este liniştitor”, a adăugat federaţia.

Decizia survine în contextul în care tensiunile cresc cu privire la soarta Groenlandei, insulă daneză autonomă pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să o anexeze.

Ea reaminteşte de călătoria neaşteptată a vicepreşedintelui american JD Vance, care anul trecut plănuise să călătorească în Groenlanda pentru a participa la cursa anuală de sănii trase de câini.

Această vizită, fără nicio invitaţie oficială, a stârnit proteste puternice în Danemarca. JD Vance şi-a schimbat în cele din urmă planurile, iar delegaţia sa a vizitat în schimb baza spaţială Pituffik, o bază a armatei americane din nord-vestul Groenlandei.