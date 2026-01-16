„Nu mai amânați decizia”: Protecția Animalelor Ilfov reia controalele din poartă în poartă și cere proprietarilor să-și sterilizeze câinii

Protecția Animalelor Ilfov trage un nou semnal despre necesitatea castrării câinilor, avertizând că lipsa de responsabilitate a proprietarilor alimentează constant problema animalelor fără stăpân. Reprezentanții instituției subliniază pe rețelele sociale că situația din teren este reală și gravă, inclusiv în județele în care se desfășoară permanent campanii de sterilizare.

„Ne-am dori să fie imagine făcută cu AI. Dar nu e. E reală. Într-un județ în care se castrează continuu”, transmite Protecția Animalelor Ilfov, făcând referire la cazurile de câini abandonați pe străzi.

O nouă campanie de sterilizare

Autoritățile atrag atenția că, fără un efort comun, problema maidanezilor nu va putea fi rezolvată: „Dacă nu înțelegem că trebuie să tragem toți în aceeași direcție, e totul degeaba. O să avem câini pe străzi mereu. Păi nu așa de plin de la campania noastră de sterilizări gratuite”.

Potrivit Protecției Animalelor Ilfov, animalele fără stăpân nu apar din senin, ci provin, în majoritatea cazurilor, din curțile oamenilor. „Câinii de pe străzi vin din curțile noastre”, este mesajul transmis proprietarilor care amână sau refuză castrarea animalelor.

Instituția precizează că demersul său este educativ: „Nu certăm pe nimeni. Că noi toți ca societate ar trebui să fim urecheați. Trebuie să conștientizăm care este calea corectă”.

Prin urmare, autoritățile anunță reluarea controalelor din poartă în poartă, care vor începe cu avertismente adresate proprietarilor de câini necastrați: „Nu vrem să fim într-un război continuu. Noi suntem aici pentru dumneavoastră și pentru animalele dumneavoastră”.

Totodată, instituția organizează o nouă campanie de sterilizare și microcipare gratuită a câinilor cu stăpân, care va avea loc în Pantelimon, pe 20 ianuarie. Proprietarii interesați pot afla detalii și se pot programa la numărul de telefon 0751.235.009.

